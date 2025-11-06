Русская община в Молдавии выступила против закрытия РЦНК в Кишиневе

КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Председатель Русской общины в Молдавии Людмила Лащенова выразила решительный протест против решения властей республики закрыть Российский центр науки и культуры в Кишиневе.

Премьер Молдавии Александр Мунтяну ранее сообщил, что правительство республики 5 ноября одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества , агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.

"Я лично и от имени всех своих единомышленников выражаю глубочайший протест против этого решения, это невозможно, это даже смешно. Премьер, который окончил один из московских вузов и который 20 лет не был в этой стране, понятия не имеет, что он делает, какие у людей настроения", — заявила Лащенова, выступая перед зданием Русским домом в Кишиневе

Она признала, что в Молдавии существуют и люди, которые хотели бы закрыть РЦНК

"Мы должны своей деятельностью, своим отношениям к русской культуре, к великой дружбе между молдавским и русским народом, должны просвещать, должны приглашать всех сюда - под своды Русского дома", - подчеркнула Лащенова.

МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе.