Русская община в Молдавии выступила против закрытия РЦНК в Кишиневе - РИА Новости, 06.11.2025
18:56 06.11.2025
Русская община в Молдавии выступила против закрытия РЦНК в Кишиневе
Русская община в Молдавии выступила против закрытия РЦНК в Кишиневе
© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Председатель Русской общины в Молдавии Людмила Лащенова выразила решительный протест против решения властей республики закрыть Российский центр науки и культуры в Кишиневе.
Премьер Молдавии Александр Мунтяну ранее сообщил, что правительство республики 5 ноября одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Тарлев рассказал, что может потерять Молдавия при разрыве связей с Россией
Вчера, 14:52
"Я лично и от имени всех своих единомышленников выражаю глубочайший протест против этого решения, это невозможно, это даже смешно. Премьер, который окончил один из московских вузов и который 20 лет не был в этой стране, понятия не имеет, что он делает, какие у людей настроения", — заявила Лащенова, выступая перед зданием Русским домом в Кишиневе.
Она признала, что в Молдавии существуют и люди, которые хотели бы закрыть РЦНК.
"Мы должны своей деятельностью, своим отношениям к русской культуре, к великой дружбе между молдавским и русским народом, должны просвещать, должны приглашать всех сюда - под своды Русского дома", - подчеркнула Лащенова.
МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Кремле сожалеют, что Молдавия продолжает линию на антагонизацию России
5 ноября, 13:03
 
В миреМолдавияРоссияКишиневДмитрий ПесковМайя СандуФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)РЦНК
 
 
