Молдавия отказалась от групп дружбы с Россией и Белоруссией
16:06 06.11.2025 (обновлено: 16:55 06.11.2025)
Молдавия отказалась от групп дружбы с Россией и Белоруссией
Молдавия отказалась от групп дружбы с Россией и Белоруссией
Наталья Макарова
Наталья Макарова
© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Парламент Молдавии отказался от групп дружбы с Россией и Белоруссией, заявила вице-спикер от правящей партии "Действие и солидарность" Дойна Герман на странице в соцсети Facebook*.
"Комиссия по внешней политике 12-го созыва отказывается от парламентских групп дружбы с Россией и Белоруссией", — написала она.
При этом Герман назвала Молдавию "миролюбивой страной", у которой много друзей. По ее словам, сейчас в республике действуют группы дружбы с национальными парламентами 54 стран.
Как заявил экс-президент страны, лидер Партии социалистов Игорь Додон, Молдавия исключила Россию и Белоруссию из списка групп дружбы впервые за 34 года. На этом фоне ПСРМ направила официальное обращение к руководству парламента с требованием вновь внести эти страны в указанный перечень. По словам политика, агрессивная русофобия Кишинева приведет лишь к разделению и росту бедности среди молдаван.
Накануне молдавское правительство одобрило денонсацию соглашения с Россией о культурных центрах. Глава Минкультуры Кристиан Жардан бездоказательно утверждает, что внутри РЦНК якобы проводились действия по подрыву суверенитета Молдавии. Россотрудничество пока не получало никаких уведомлений о решении закрыть Русский дом в республике.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после того, как в конце 2020 года президентом страны стала Майя Санду — сторонник проевропейской политики. После этого Кишинев усилил давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В республике закрыли многие неугодные властям СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
