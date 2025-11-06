Молдавия отказалась от групп дружбы с Россией и Белоруссией

КИШИНЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Парламент Молдавии отказался от групп дружбы с Россией и Белоруссией, заявила вице-спикер от правящей партии "Действие и солидарность" Дойна Герман на странице в соцсети Facebook*.

"Комиссия по внешней политике 12-го созыва отказывается от парламентских групп дружбы с Россией и Белоруссией", — написала она.

При этом Герман назвала Молдавию "миролюбивой страной", у которой много друзей. По ее словам, сейчас в республике действуют группы дружбы с национальными парламентами 54 стран.

ПСРМ направила официальное обращение к руководству парламента с требованием вновь внести эти страны в указанный перечень. По словам политика, агрессивная русофобия Кишинева приведет лишь к разделению и росту бедности среди молдаван. Как заявил экс-президент страны, лидер Партии социалистов Игорь Додон , Молдавия исключила Россию и Белоруссию из списка групп дружбы впервые за 34 года. На этом фоненаправила официальное обращение к руководству парламента с требованием вновь внести эти страны в указанный перечень. По словам политика, агрессивная русофобия Кишинева приведет лишь к разделению и росту бедности среди молдаван.

Накануне молдавское правительство одобрило денонсацию соглашения с Россией о культурных центрах. Глава Минкультуры Кристиан Жардан бездоказательно утверждает, что внутри РЦНК якобы проводились действия по подрыву суверенитета Молдавии. Россотрудничество пока не получало никаких уведомлений о решении закрыть Русский дом в республике.

Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после того, как в конце 2020 года президентом страны стала Майя Санду — сторонник проевропейской политики. После этого Кишинев усилил давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.

В республике закрыли многие неугодные властям СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие.