В Молдавии рассказали, сколько граждан страны живут в абсолютной бедности

КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Трое из десяти граждан Молдавии живут в условиях абсолютной бедности, для исправления ситуации нужно много усилий со стороны властей, заявил эксперт молдавского института развития и социальных инициатив (IDIS) Виктор Урсу.
«
"Трое из десяти молдаван сталкиваются с абсолютной бедностью. В селах уровень бедности превышает 40%. Экономический и социальный разрыв между сельской местностью и городом увеличивается. Рост стоимости жизни, отъезд молодежи за границу и ограниченный доступ к услугам здравоохранения и образования способствуют ухудшению ситуации", - заявил Урсу, представляя исследование "100 самых острых проблем Республики Молдова".
Он отметил, что отсутствие экономических возможностей и недостаточный уровень пенсий вынуждают все больше граждан мигрировать. Инвестиции в сельскую инфраструктуру и создание рабочих мест в селах могут препятствовать миграции в города, но для этого нужны серьезные усилия со стороны властей.
Эксперт также отметил, что низкий уровень участия на рынке труда остается проблемой. В 2024 году уровень занятости составил 42,7%, что ниже среднего регионального показателя, превышающего 60%. При этом доля людей, живущих за чертой бедности, увеличилась с 31,6% до 33,6%, а миграция молодежи в возрасте 20–39 лет остается высокой.
Ранее эксперт по экономической политике IDIS Вячеслав Ионицэ рассказал, что более 40% жителей Молдавии в возрасте от 15 до 34 лет предпочли покинуть республику из-за опасений остаться на родине без работы. Также, согласно статистике, за последние 10 лет уровень рождаемости в республике снизился на 40%. В Молдавии есть села, где за последние 15 лет не родилось ни одного ребенка.