Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии рассказали, сколько граждан страны живут в абсолютной бедности - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:33 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/moldavija-2053313187.html
В Молдавии рассказали, сколько граждан страны живут в абсолютной бедности
В Молдавии рассказали, сколько граждан страны живут в абсолютной бедности - РИА Новости, 06.11.2025
В Молдавии рассказали, сколько граждан страны живут в абсолютной бедности
Трое из десяти граждан Молдавии живут в условиях абсолютной бедности, для исправления ситуации нужно много усилий со стороны властей, заявил эксперт молдавского РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T23:33:00+03:00
2025-11-06T23:33:00+03:00
в мире
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048184039_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a8c2b28cff0bb35c0ac457383e3afd7.jpg
https://ria.ru/20250602/moldaviya-2020442312.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048184039_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_249e245e9ccd3884fac958e17b284414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия
В мире, Молдавия
В Молдавии рассказали, сколько граждан страны живут в абсолютной бедности

IDIS: трое из десяти жителей Молдавии живут в условиях абсолютной бедности

© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Трое из десяти граждан Молдавии живут в условиях абсолютной бедности, для исправления ситуации нужно много усилий со стороны властей, заявил эксперт молдавского института развития и социальных инициатив (IDIS) Виктор Урсу.
«
"Трое из десяти молдаван сталкиваются с абсолютной бедностью. В селах уровень бедности превышает 40%. Экономический и социальный разрыв между сельской местностью и городом увеличивается. Рост стоимости жизни, отъезд молодежи за границу и ограниченный доступ к услугам здравоохранения и образования способствуют ухудшению ситуации", - заявил Урсу, представляя исследование "100 самых острых проблем Республики Молдова".
Он отметил, что отсутствие экономических возможностей и недостаточный уровень пенсий вынуждают все больше граждан мигрировать. Инвестиции в сельскую инфраструктуру и создание рабочих мест в селах могут препятствовать миграции в города, но для этого нужны серьезные усилия со стороны властей.
Эксперт также отметил, что низкий уровень участия на рынке труда остается проблемой. В 2024 году уровень занятости составил 42,7%, что ниже среднего регионального показателя, превышающего 60%. При этом доля людей, живущих за чертой бедности, увеличилась с 31,6% до 33,6%, а миграция молодежи в возрасте 20–39 лет остается высокой.
Ранее эксперт по экономической политике IDIS Вячеслав Ионицэ рассказал, что более 40% жителей Молдавии в возрасте от 15 до 34 лет предпочли покинуть республику из-за опасений остаться на родине без работы. Также, согласно статистике, за последние 10 лет уровень рождаемости в республике снизился на 40%. В Молдавии есть села, где за последние 15 лет не родилось ни одного ребенка.
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
"Стадия распада". Молдавский социолог рассказал о тяжелой ситуации в стране
2 июня, 13:55
 
В миреМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала