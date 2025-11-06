В Молдавии рассказали, сколько граждан страны живут в абсолютной бедности

КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Трое из десяти граждан Молдавии живут в условиях абсолютной бедности, для исправления ситуации нужно много усилий со стороны властей, заявил эксперт молдавского института развития и социальных инициатив (IDIS) Виктор Урсу.

« "Трое из десяти молдаван сталкиваются с абсолютной бедностью. В селах уровень бедности превышает 40%. Экономический и социальный разрыв между сельской местностью и городом увеличивается. Рост стоимости жизни, отъезд молодежи за границу и ограниченный доступ к услугам здравоохранения и образования способствуют ухудшению ситуации", - заявил Урсу, представляя исследование "100 самых острых проблем Республики Молдова".

Он отметил, что отсутствие экономических возможностей и недостаточный уровень пенсий вынуждают все больше граждан мигрировать. Инвестиции в сельскую инфраструктуру и создание рабочих мест в селах могут препятствовать миграции в города, но для этого нужны серьезные усилия со стороны властей.

Эксперт также отметил, что низкий уровень участия на рынке труда остается проблемой. В 2024 году уровень занятости составил 42,7%, что ниже среднего регионального показателя, превышающего 60%. При этом доля людей, живущих за чертой бедности, увеличилась с 31,6% до 33,6%, а миграция молодежи в возрасте 20–39 лет остается высокой.