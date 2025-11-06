Власти Молдавии исполняют методички Запада, заявили в оппозиции

"Всем гражданам этой страны рассказывали о том, как тяжело в стране, о том, что они думают о людях. На самом деле они думают только о себе. Вопрос Российского центра науки и культуры – это не вопрос национальной безопасности, а исполнения тех методичек, которая нынешняя власть получает не из страны, а из-за границы. Когда людям нечего есть, когда идет зима и люди думают, чем отапливаться, оплачивать счета, нужно создать повестку дня. Вот и нашли проблему. Эта проблема - РЦНК", - сказал Односталко.