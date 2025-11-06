https://ria.ru/20251106/moldavija-2053265955.html
Власти Молдавии исполняют методички Запада, заявили в оппозиции
Власти Молдавии исполняют методички Запада, заявили в оппозиции - РИА Новости, 06.11.2025
Власти Молдавии исполняют методички Запада, заявили в оппозиции
Власти Молдавии исполняют методички Запада, закрывая Российский центр науки и культуры в Кишиневе, заявил в четверг депутат молдавского парламента от... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T18:50:00+03:00
2025-11-06T18:50:00+03:00
2025-11-06T18:50:00+03:00
в мире
молдавия
россия
кишинев
дмитрий песков
майя санду
рцнк
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
https://ria.ru/20251106/moldavija-2053194974.html
https://ria.ru/20251105/moldavija-2052950724.html
молдавия
россия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, кишинев, дмитрий песков, майя санду, рцнк, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Дмитрий Песков, Майя Санду, РЦНК, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Власти Молдавии исполняют методички Запада, заявили в оппозиции
Односталко: власти Молдавии исполняют методички Запада, закрывая РЦНК в Кишиневе
КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии исполняют методички Запада, закрывая Российский центр науки и культуры в Кишиневе, заявил в четверг депутат молдавского парламента от оппозиционной Партии социалистов Владимир Односталко.
Накануне премьер Молдавии
Александр Мунтяну сообщил, что правительство республики одобрило денонсацию соглашения с Россией
о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры (РЦНК). Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества
, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
Координационный совет российских соотечественников и Русская община в четверг на ступенях здания, где расположен в Кишиневе РЦНК
, организовали пресс-конференцию, посвященную деструктивным действиям молдавских властей по закрытию Русского дома.
"Всем гражданам этой страны рассказывали о том, как тяжело в стране, о том, что они думают о людях. На самом деле они думают только о себе. Вопрос Российского центра науки и культуры – это не вопрос национальной безопасности, а исполнения тех методичек, которая нынешняя власть получает не из страны, а из-за границы. Когда людям нечего есть, когда идет зима и люди думают, чем отапливаться, оплачивать счета, нужно создать повестку дня. Вот и нашли проблему. Эта проблема - РЦНК", - сказал Односталко.
По его словам, власти Молдавии пытаются отменить русской культуру. "Но они не понимают, что она не в этом здании, она здесь (показав на голову - ред.) каждого из нас", - подчеркнул Односталко.
МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду
, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва
призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.