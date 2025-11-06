Тарлев рассказал, что может потерять Молдавия при разрыве связей с Россией

КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Разрывая связи с Россией, Молдавия рискует потерять то немногое доверие, которое удалось сохранить с Приднестровьем, заявил экс-премьер республики, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.

Премьер Молдавии Александр Мунтяну 5 ноября сообщил, что правительство республики одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры в Кишиневе . Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества , агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.

"Возникает закономерный вопрос: кто-нибудь подумал, как подобные шаги к примеру, отразятся на вопросе реинтеграции страны? Не секрет, что Москва на протяжении всех этих лет играла важную роль в обеспечении мира на Днестре . Разрывая эти связи, мы рискуем потерять то немногое доверие, которое удалось сохранить между берегами", - написал в своем Telegram-канале Тарлев

По его словам, уже становится очевидно, что молдавским властям бороться с "русской угрозой" куда комфортнее, чем заниматься реальной экономикой. "Ведь экономические реформы требуют профессионализма, ответственности и диалога, а громкие политические жесты лишь создают иллюзию деятельности", - подчеркнул Тарлев.

МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР . Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии . В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.