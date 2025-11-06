В Миссисипи произошла утечка аммиака

Рейтинг@Mail.ru
06:56 06.11.2025 (обновлено: 08:53 06.11.2025)
Утечка жидкого аммиака произошла из-за взрыва на заводе производителя удобрений CF Industries в штате Миссисипи, данных о жертвах нет, сообщил губернатор штата... РИА Новости, 06.11.2025
в мире
миссисипи
сша
2025
Взрыв на заводе удобрений в штате Миссисипи
Американский Красный Крест открыл центр помощи пострадавшим в связи с происшествием. В соцсетях расходятся кадры, предположительно, последствий взрыва. Утечка жидкого аммиака произошла из-за взрыва на заводе производителя удобрений CF Industries в штате Миссисипи, данных о жертвах нет.
в мире, миссисипи, сша
В мире, Миссисипи, США
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Утечка жидкого аммиака произошла из-за взрыва на заводе производителя удобрений CF Industries в штате Миссисипи, данных о жертвах нет, сообщил губернатор штата Тейт Ривз в соцсети X.
"Штат Миссисипи активно устраняет утечку жидкого аммиака на заводе CF Industries на севере (города - ред.) Язу-Сити. Предварительные данные показывают, что утечка произошла из-за взрыва", - говорится в сообщении губернатора.
По словам Тейта, на данный момент нет данных о жертвах или пострадавших в результате инцидента. Губернатор также призвал лиц, находящихся возле дорог Реншоу и Дженеретте "немедленно эвакуироваться".
Телеканал Fox News добавляет, что Американский Красный Крест открыл центр помощи пострадавшим в связи с происшествием. Департамент Миссисипи по качеству окружающей среды отметил в соцсети X, что планируется проведение мониторинга ситуации с воздуха.
В миреМиссисипиСША
 
 
