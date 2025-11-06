Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал активно контактировать с парламентариями по бюджету - РИА Новости, 06.11.2025
16:58 06.11.2025
Мишустин призвал активно контактировать с парламентариями по бюджету
Необходимо активно взаимодействовать с парламентариями в рамках второго чтения бюджета в Госдуме, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 06.11.2025
2025
политика, россия, михаил мишустин, госдума рф, бюджет
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Бюджет
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Необходимо активно взаимодействовать с парламентариями в рамках второго чтения бюджета в Госдуме, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Уважаемые коллеги, второе чтение – это очень важный этап в прохождении бюджета. Необходимо, конечно, очень активно сегодня взаимодействовать с парламентариями, с инициаторами поправок, разъяснять нашу позицию", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
