Мишустин призвал активно контактировать с парламентариями по бюджету
Мишустин призвал активно контактировать с парламентариями по бюджету - РИА Новости, 06.11.2025
Мишустин призвал активно контактировать с парламентариями по бюджету
Необходимо активно взаимодействовать с парламентариями в рамках второго чтения бюджета в Госдуме, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 06.11.2025
политика
россия
михаил мишустин
госдума рф
бюджет
россия
Мишустин призвал активно контактировать с парламентариями по бюджету
Мишустин призвал активно взаимодействовать с депутатами во втором чтении бюджета