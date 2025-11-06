Рейтинг@Mail.ru
Принимаемый бюджет должен стимулировать развитие экономики, заявил Мишустин
16:35 06.11.2025
Принимаемый бюджет должен стимулировать развитие экономики, заявил Мишустин
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Принимаемый бюджет должен стимулировать развитие экономики, заявил Мишустин

Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Необходимо добиваться максимально возможного в текущих условиях стимулирования развития экономики, социальной сферы, сохранив в первую очередь сбалансированность бюджета, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Необходимо, конечно, очень активно взаимодействовать с парламентариями, с инициаторами поправок, изъяснять нашу позицию, добиваться максимально возможного в текущих условиях стимулирования развития экономики, социальной сферы, сохранив в первую очередь сбалансированность бюджета", - сказал Мишустин на заседании правительства и попросил членов кабмина держать этот вопрос на личном контроле.
