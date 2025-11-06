Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжит работу по сотрудничеству с Китаем, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/mishustin-2053211330.html
Россия продолжит работу по сотрудничеству с Китаем, заявил Мишустин
Россия продолжит работу по сотрудничеству с Китаем, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.11.2025
Россия продолжит работу по сотрудничеству с Китаем, заявил Мишустин
Россия продолжит работу по сотрудничеству с Китаем по всем ключевым секторам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T15:54:00+03:00
2025-11-06T15:54:00+03:00
экономика
россия
китай
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564339834_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_6bcc578a8af4bd24bbf38641751d1a6b.jpg
https://ria.ru/20251103/kitay-2052600604.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564339834_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_3bdd736812dceb5c2efd1276dd3fe5e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, михаил мишустин
Экономика, Россия, Китай, Михаил Мишустин
Россия продолжит работу по сотрудничеству с Китаем, заявил Мишустин

Мишустин: Россия продолжит сотрудничество с Китаем по всем ключевым секторам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия продолжит работу по сотрудничеству с Китаем по всем ключевым секторам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«
"Мы продолжим работу по всем ключевым секторам сотрудничества с Китаем", - сказал он в ходе заседания правительства РФ.
Мишустин на встрече с премьером КНР Ли Цяном - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне, заявил Мишустин
3 ноября, 10:36
 
ЭкономикаРоссияКитайМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала