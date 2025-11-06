Рейтинг@Mail.ru
15:52 06.11.2025
Мишустин оценил уровень экономических отношений России и КНР
Мишустин оценил уровень экономических отношений России и КНР
Экономические отношения России и Китая вышли на небывало высокий уровень, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 06.11.2025
экономика, китай, россия, михаил мишустин
Экономика, Китай, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин оценил уровень экономических отношений России и КНР

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Экономические отношения России и Китая вышли на небывало высокий уровень, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Как отмечал президент, российско-китайские экономические отношения вышли на небывало высокий уровень", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
Экономика, Китай, Россия, Михаил Мишустин
 
 
