https://ria.ru/20251106/mishin-2053306386.html
Участник программы "Время героев" стал замгендиректора "Роскосмоса"
Участник программы "Время героев" стал замгендиректора "Роскосмоса" - РИА Новости, 06.11.2025
Участник программы "Время героев" стал замгендиректора "Роскосмоса"
Участник программы "Время героев" Евгений Мишин назначен заместителем гендиректора Корпоративной академии "Роскосмоса", сообщила в четверг госкорпорация. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T22:30:00+03:00
2025-11-06T22:30:00+03:00
2025-11-06T22:30:00+03:00
роскосмос
россия
программа "время героев"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787379063_0:305:2889:1930_1920x0_80_0_0_fe19a17265b6658337f081e26682ab2a.jpg
https://ria.ru/20250303/shorokhov-2002824591.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787379063_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_15dd92bb4c6377c2e23a783d9ddad9e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскосмос, россия, программа "время героев"
Роскосмос, Россия, Программа "Время героев"
Участник программы "Время героев" стал замгендиректора "Роскосмоса"
Замглавы Корпоративной академии Роскосмоса стал участник "Времени героев" Мишин
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Евгений Мишин назначен заместителем гендиректора Корпоративной академии "Роскосмоса", сообщила в четверг госкорпорация.
«
"Кавалер двух орденов Мужества, участник президентской программы "Время героев" Евгений Мишин назначен заместителем генерального директора Корпоративной Академии "Роскосмоса
", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
Отмечается, что он будет отвечать за подготовку и развитие кадров для ракетно‑космической отрасли.
Евгений Мишин награжден двумя орденами Мужества, медалью "За отвагу" и Медалью Суворова.