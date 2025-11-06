Участник программы "Время героев" стал замгендиректора "Роскосмоса"

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Евгений Мишин назначен заместителем гендиректора Корпоративной академии "Роскосмоса", сообщила в четверг госкорпорация.

Отмечается, что он будет отвечать за подготовку и развитие кадров для ракетно‑космической отрасли.