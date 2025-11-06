Рейтинг@Mail.ru
06.11.2025
22:30 06.11.2025
Участник программы "Время героев" стал замгендиректора "Роскосмоса"
Участник программы "Время героев" стал замгендиректора "Роскосмоса" - РИА Новости, 06.11.2025
Участник программы "Время героев" стал замгендиректора "Роскосмоса"
Участник программы "Время героев" Евгений Мишин назначен заместителем гендиректора Корпоративной академии "Роскосмоса", сообщила в четверг госкорпорация.
Участник программы "Время героев" стал замгендиректора "Роскосмоса"

Замглавы Корпоративной академии Роскосмоса стал участник "Времени героев" Мишин

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСимволика "Роскосмоса"
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Символика "Роскосмоса". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Евгений Мишин назначен заместителем гендиректора Корпоративной академии "Роскосмоса", сообщила в четверг госкорпорация.
«
"Кавалер двух орденов Мужества, участник президентской программы "Время героев" Евгений Мишин назначен заместителем генерального директора Корпоративной Академии "Роскосмоса", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
Отмечается, что он будет отвечать за подготовку и развитие кадров для ракетно‑космической отрасли.
Евгений Мишин награжден двумя орденами Мужества, медалью "За отвагу" и Медалью Суворова.
РоскосмосРоссияПрограмма "Время героев"
 
 
