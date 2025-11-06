В Минцифры обсуждают создание сервиса для проверки контента на ИИ

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ обсуждает создание сервиса, через который россияне смогут проверять контент на предмет того, является ли он сгенерированным искусственным интеллектом или нет, заявил замглавы Минцифры Александр Шойтов во время выступления на международном форуме "ИТ-диалог 2025".

"Подхода два, на самом деле. Первое - это выявление этого (сгенерированного - ред.) текста. Есть подходы, но не гарантированные. То есть это всегда тоже будет противоборство: будут лучше маскироваться, будут лучше методы выявления. Ну, это тоже нужно обязательно иметь такую вещь. Как вариант - это представление сервиса просто гражданам. Гражданин может свой файл отправить, какой хочет, откуда-то взял, и запросить "А этот файл настоящий или сгенерированный?". Вот такой сервис мы сейчас обсуждаем", - сказал Шойтов.

Он отметил, что сервис может работать так же, как функционирует сервис "Мультисканер", выявляющий вирусы в файлах. "Вот, наверное, так аналогично - направляете и получаете (ответ - ред.), у вас файл сгенерирован или нет", - объяснил замминистра.

По словам Шойтова, проблема контента, сгенерированного искусственным интеллектом, есть в разных сферах - это публикации в средствах массовой информации или социальных сетях, но также это и дипфейки, которые используют мошенники.