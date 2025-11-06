Рейтинг@Mail.ru
20:03 06.11.2025 (обновлено: 21:35 06.11.2025)
МИД сообщил о прекращении соглашения с Литвой о защите капиталовложений
литва
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
инвестиции
экономика
литва, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), инвестиции, экономика
Литва, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Инвестиции, Экономика
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Действие соглашения между Россией и Литвой о поощрении и взаимной защите капиталовложений прекращено, соответствующее сообщение МИД размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Литовской Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений", — говорится в тексте документа.
Соглашение было подписано в Москве 29 июня 1999 года. Оно было направлено на создание благоприятных условий для инвестиций. Ключевые положения включали:
  • взаимную защиту от экспроприации, национализации, реквизиции и других аналогичных мер;
  • гарантию свободного перевода платежей, связанных с капиталовложениями;
  • разрешение споров между инвесторами и государством, а также между самими государствами-участниками.
Соглашение было разработано для снижения инвестиционных рисков и укрепления экономического сотрудничества между двумя странами.
Президентский дворец в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
СМИ сообщили о провокационном шаге Литвы в отношении России
31 октября, 18:24
 
ЛитваРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ИнвестицииЭкономика
 
 
