МИД сообщил о прекращении соглашения с Литвой о защите капиталовложений

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Действие соглашения между Россией и Литвой о поощрении и взаимной защите капиталовложений прекращено, соответствующее сообщение МИД размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Литовской Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений", — говорится в тексте документа.
Соглашение было подписано в Москве 29 июня 1999 года. Оно было направлено на создание благоприятных условий для инвестиций. Ключевые положения включали:
- взаимную защиту от экспроприации, национализации, реквизиции и других аналогичных мер;
- гарантию свободного перевода платежей, связанных с капиталовложениями;
- разрешение споров между инвесторами и государством, а также между самими государствами-участниками.
Соглашение было разработано для снижения инвестиционных рисков и укрепления экономического сотрудничества между двумя странами.
