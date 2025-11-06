В Подмосковье сгорел яркий болид

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Яркий болид сгорел в небе над Московской областью минувшей ночью, однако по видео сложно точно определить, долетели ли какие-то его обломки до Земли или полностью испарились в атмосфере, рассказал РИА Новости руководитель Астрономического комплекса и Обсерватории Московского планетария Александр Перхняк.