В Подмосковье сгорел яркий болид

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Яркий болид сгорел в небе над Московской областью минувшей ночью, однако по видео сложно точно определить, долетели ли какие-то его обломки до Земли или полностью испарились в атмосфере, рассказал РИА Новости руководитель Астрономического комплекса и Обсерватории Московского планетария Александр Перхняк.
Ранее ряд Telegram-каналов опубликовал видеоролики, снятые в ночь на 6 ноября камерами наружного наблюдения, на которых видно, как в небе над Подмосковьем
сгорает неизвестный объект. При этом наблюдается желтовато-зеленоватое свечение. Авторы публикаций предположили, что это был метеорит.
«
"На видео мы видим особенно яркий метеор - болид, явление сгорания в атмосфере метеороидного тела. Но, по одному лишь видео сложно судить, сгорел метеороид в нашей атмосфере полностью, или до Земли
все таки долетели его фрагменты", - сказал Перхняк.
Он уточнил, что объект на камерах некорректно называть метеоритом. Такой термин относится только к космическим телам, не сгоревшим в атмосфере и достигшим поверхности Земли.