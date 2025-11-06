Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье сгорел яркий болид
16:16 06.11.2025
В Подмосковье сгорел яркий болид
В Подмосковье сгорел яркий болид - РИА Новости, 06.11.2025
В Подмосковье сгорел яркий болид
Яркий болид сгорел в небе над Московской областью минувшей ночью, однако по видео сложно точно определить, долетели ли какие-то его обломки до Земли или... РИА Новости, 06.11.2025
земля, московская область (подмосковье), московский планетарий
Земля, Московская область (Подмосковье), Московский планетарий
В Подмосковье сгорел яркий болид

Астроном Перхняк: ночью в небе над Подмосковьем сгорел яркий болид

© Кадр видео из соцсетейМетеорит в небе над Московской областью
Метеорит в небе над Московской областью - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Кадр видео из соцсетей
Метеорит в небе над Московской областью. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Яркий болид сгорел в небе над Московской областью минувшей ночью, однако по видео сложно точно определить, долетели ли какие-то его обломки до Земли или полностью испарились в атмосфере, рассказал РИА Новости руководитель Астрономического комплекса и Обсерватории Московского планетария Александр Перхняк.
Ранее ряд Telegram-каналов опубликовал видеоролики, снятые в ночь на 6 ноября камерами наружного наблюдения, на которых видно, как в небе над Подмосковьем сгорает неизвестный объект. При этом наблюдается желтовато-зеленоватое свечение. Авторы публикаций предположили, что это был метеорит.
"На видео мы видим особенно яркий метеор - болид, явление сгорания в атмосфере метеороидного тела. Но, по одному лишь видео сложно судить, сгорел метеороид в нашей атмосфере полностью, или до Земли все таки долетели его фрагменты", - сказал Перхняк.
Он уточнил, что объект на камерах некорректно называть метеоритом. Такой термин относится только к космическим телам, не сгоревшим в атмосфере и достигшим поверхности Земли.
1 ноября, 00:38
Ученые рассказали, куда упал метеорит, пролетавший над Центральной Россией
1 ноября, 00:38
 
