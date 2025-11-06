Меган Маркл вернулась к съемкам в Голливуде

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл вернулась к съёмкам в Голливуде, сообщает газета Sun со ссылкой на источник.

Ранее издание Page Six со ссылкой на источники в индустрии сообщало, что деятели Голливуда уже устали от приевшихся принца Гарри и его супруги Меган Маркл и стали терять к ним профессиональный интерес.