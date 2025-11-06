Рейтинг@Mail.ru
Меган Маркл вернулась к съемкам в Голливуде - РИА Новости, 06.11.2025
04:21 06.11.2025
Меган Маркл вернулась к съемкам в Голливуде
Меган Маркл вернулась к съемкам в Голливуде - РИА Новости, 06.11.2025
Меган Маркл вернулась к съемкам в Голливуде
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл вернулась к съёмкам в Голливуде, сообщает газета Sun со ссылкой на источник. РИА Новости, 06.11.2025
в мире, голливуд, калифорния, меган маркл, лили коллинз, бри ларсон (актриса), sun
Меган Маркл вернулась к съемкам в Голливуде

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл вернулась к съемкам в Голливуде

© AP Photo / Frank AugsteinПринц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Принц Гарри и Меган Маркл . Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл вернулась к съёмкам в Голливуде, сообщает газета Sun со ссылкой на источник.
"Меган Маркл возвращается в Голливуд спустя восемь лет после объявления о завершении актерской карьеры", - говорится в сообщении.
Елизавета II, Меган Маркл и Принц Гарри - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Меган Маркл заподозрили в нарушении авторских прав при создании шоу
20 апреля, 05:06
По информации издания, Меган Маркл находится на съёмочной площадке в штате Калифорния. Отмечается, что речь идёт о съёмках фильма "Близкие друзья", в которых также принимают участие актрисы Лили Коллинз, Бри Ларсон и актёры Джек Куэйд, Генри Голдинг.
По словам источника газеты, Меган Маркл "завалили предложениями".
Ранее издание Page Six со ссылкой на источники в индустрии сообщало, что деятели Голливуда уже устали от приевшихся принца Гарри и его супруги Меган Маркл и стали терять к ним профессиональный интерес.
Британский принц Гарри - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Принц Гарри хочет взять фамилию своей матери, пишут СМИ
1 июня, 10:12
 
