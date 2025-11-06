Меган Маркл вернулась к съемкам в Голливуде

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл вернулась к съёмкам в Голливуде, сообщает газета Sun со ссылкой на источник.
"Меган Маркл возвращается в Голливуд спустя восемь лет после объявления о завершении актерской карьеры", - говорится в сообщении.
По информации издания, Меган Маркл находится на съёмочной площадке в штате Калифорния. Отмечается, что речь идёт о съёмках фильма "Близкие друзья", в которых также принимают участие актрисы Лили Коллинз, Бри Ларсон и актёры Джек Куэйд, Генри Голдинг.
По словам источника газеты, Меган Маркл "завалили предложениями".
Ранее издание Page Six со ссылкой на источники в индустрии сообщало, что деятели Голливуда уже устали от приевшихся принца Гарри и его супруги Меган Маркл и стали терять к ним профессиональный интерес.