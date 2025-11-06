https://ria.ru/20251106/markinos-2053307039.html
Футболист "Спартака" Маркиньос признался, что не знает Овечкина
Футболист "Спартака" Маркиньос признался, что не знает Овечкина
Бразильский полузащитник московского "Спартака" Маркиньос допустил, что может начать заниматься хоккеем, и предположил, что его тренером мог бы стать капитан... РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Футболист "Спартака" Маркиньос признался, что не знает Овечкина
