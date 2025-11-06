Рейтинг@Mail.ru
Футболист "Спартака" Маркиньос признался, что не знает Овечкина - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:37 06.11.2025 (обновлено: 08:01 07.11.2025)
https://ria.ru/20251106/markinos-2053307039.html
Футболист "Спартака" Маркиньос признался, что не знает Овечкина
Футболист "Спартака" Маркиньос признался, что не знает Овечкина - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Футболист "Спартака" Маркиньос признался, что не знает Овечкина
Бразильский полузащитник московского "Спартака" Маркиньос допустил, что может начать заниматься хоккеем, и предположил, что его тренером мог бы стать капитан... РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025-11-06T22:37:00+03:00
2025-11-07T08:01:00+03:00
футбол
спорт
маркиньос
александр овечкин
уэйн гретцки
спартак москва
вашингтон кэпиталз
локомотив (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987897032_467:0:2595:1197_1920x0_80_0_0_b462797ceaadf24474eb9d7e3731c6ff.jpg
/20251106/stankovich-2053306239.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987897032_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_7c65b7f5f271068fecd21916f1f97b1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, маркиньос, александр овечкин, уэйн гретцки, спартак москва, вашингтон кэпиталз, локомотив (москва), российская премьер-лига (рпл), кубок россии по футболу, национальная хоккейная лига (нхл)
Футбол, Спорт, Маркиньос, Александр Овечкин, Уэйн Гретцки, Спартак Москва, Вашингтон Кэпиталз, Локомотив (Москва), Российская премьер-лига (РПЛ), Кубок России по футболу, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Футболист "Спартака" Маркиньос признался, что не знает Овечкина

Футболист "Спартака" Маркиньос заявил, что не знает Овечкина

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМаркиньос
Маркиньос - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Бразильский полузащитник московского "Спартака" Маркиньос допустил, что может начать заниматься хоккеем, и предположил, что его тренером мог бы стать капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.
В четверг "Спартак" на своем поле обыграл "Локомотив" (3:1) в столичном дерби в рамках 1/4 финала пути РПЛ Кубка России. Маркиньос стал автором третьего гола команды, а после игры появился в кепке с эмблемой хоккейного "Спартака".
"Играть в хоккей очень сложно. Но мне очень нравится атмосфера, я ходил на матчи с семьей. Насчет тренировок - все возможно", - сказал Маркиньос журналистам.
«
"К сожалению, я не знаю Овечкина. Возможно, он может быть моим тренером. Он молодец. Желаю ему продолжать в том же духе", - добавил футболист.
Овечкину 40 лет. По ходу сезона-2024/25 россиянин побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В четверг россиянин стал первым игроком, достигшим отметки в 900 шайб.
Деян Станкович - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Главный тренер "Спартака" Станкович заявил, что устал и готов к отставке
6 ноября, 22:29
 
ФутболСпортМаркиньосАлександр ОвечкинУэйн ГретцкиСпартак МоскваВашингтон КэпиталзЛокомотив (Москва)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Кубок России по футболуНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала