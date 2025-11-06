Рейтинг@Mail.ru
Экс-наставник Макрона назвал его худшим президентом Франции
11:12 06.11.2025
Экс-наставник Макрона назвал его худшим президентом Франции
Экс-наставник Макрона назвал его худшим президентом Франции
Бывший наставник президента Франции Эммануэля Макрона Ален Менк назвал французского лидера худшим президентом страны более чем за полвека, сообщает издание... РИА Новости, 06.11.2025
в мире, франция, эммануэль макрон
В мире, Франция, Эммануэль Макрон
Экс-наставник Макрона назвал его худшим президентом Франции

Экс-наставник Макрона Менк назвал его худшим президентом Франции за полвека

© AP Photo / Philippe MagoniЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Philippe Magoni
Эммануэль Макрон . Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Бывший наставник президента Франции Эммануэля Макрона Ален Менк назвал французского лидера худшим президентом страны более чем за полвека, сообщает издание Politico, которому Менк дал интервью.
"Бывший наставник Макрона и влиятельный политический советник теперь говорит, что он (Макрон – ред.) является худшим президентом с основания Пятой республики во Франции в 1958 году", - пишет издание.
Президент Франции Эммануэль Макрон беседует с журналистами после встречи с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
"Макрон объявил войну": на Западе ужаснулись решению президента
4 ноября, 02:41
По мнению Менка, в результате президентства Макрона Франция окажется в более тяжелом положении.
"Он оставит после себя, вероятно, навсегда нестабильную политическую обстановку во Франции. Это непростительно", - отметил Менк.
По словам бывшего наставника, Макрон не признает, что сам стал причиной политической нестабильности внутри Франции.
При этом Менк полагает, что лишь правая партия "Национальное объединение" может выиграть следующие президентские выборы, а затем обеспечить себе большинство на парламентских.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Пушков: французы считают, что Макрон хоронит страну
4 ноября, 23:23
 
