Экс-наставник Макрона назвал его худшим президентом Франции

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Бывший наставник президента Франции Эммануэля Макрона Ален Менк назвал французского лидера худшим президентом страны более чем за полвека, сообщает издание Politico, которому Менк дал интервью.

"Бывший наставник Макрона и влиятельный политический советник теперь говорит, что он (Макрон – ред.) является худшим президентом с основания Пятой республики во Франции в 1958 году", - пишет издание.

По мнению Менка, в результате президентства Макрона Франция окажется в более тяжелом положении.

"Он оставит после себя, вероятно, навсегда нестабильную политическую обстановку во Франции. Это непростительно", - отметил Менк.

По словам бывшего наставника, Макрон не признает, что сам стал причиной политической нестабильности внутри Франции.