Экс-наставник Макрона назвал его худшим президентом Франции

Бывший наставник президента Франции Эммануэля Макрона Ален Менк назвал французского лидера худшим президентом страны более чем за полвека, сообщает издание...
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Бывший наставник президента Франции Эммануэля Макрона Ален Менк назвал французского лидера худшим президентом страны более чем за полвека, сообщает издание Politico, которому Менк дал интервью.
"Бывший наставник Макрона
и влиятельный политический советник теперь говорит, что он (Макрон – ред.) является худшим президентом с основания Пятой республики во Франции
в 1958 году", - пишет издание.
По мнению Менка, в результате президентства Макрона Франция окажется в более тяжелом положении.
"Он оставит после себя, вероятно, навсегда нестабильную политическую обстановку во Франции. Это непростительно", - отметил Менк.
По словам бывшего наставника, Макрон не признает, что сам стал причиной политической нестабильности внутри Франции.
При этом Менк полагает, что лишь правая партия "Национальное объединение" может выиграть следующие президентские выборы, а затем обеспечить себе большинство на парламентских.