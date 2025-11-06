Лукашенко пригласил в Белоруссию мигрантов с Украины

МИНСК, 6 ноя — РИА Новости. Белоруссия готова принимать еще больше мигрантов с Украины, заявил президент Александр Лукашенко на церемонии открытия обновленного моста через реку Припять в Мозыре.

Но, думаю, простят меня украинцы. Мы же соединяем берега в том числе и для них", — добавил он.