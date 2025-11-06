Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко пригласил в Белоруссию мигрантов с Украины - РИА Новости, 06.11.2025
14:01 06.11.2025 (обновлено: 14:50 06.11.2025)
Лукашенко пригласил в Белоруссию мигрантов с Украины
Белоруссия готова принимать еще больше мигрантов с Украины, заявил президент Александр Лукашенко на церемонии открытия обновленного моста через реку Припять в... РИА Новости, 06.11.2025
в мире, украина, гомельская область, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Украина, Гомельская область, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко пригласил в Белоруссию мигрантов с Украины

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Александр Лукашенко
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 6 ноя — РИА Новости. Белоруссия готова принимать еще больше мигрантов с Украины, заявил президент Александр Лукашенко на церемонии открытия обновленного моста через реку Припять в Мозыре.
"Для нас украинцы — это благо. Это очень трудолюбивые люди, понимающие нас, разговаривающие с нами на одном языке. Тем не менее беда пришла в дом нашего соседа. Думаю, что устаканимся мы с этой проблемой", — приводит его слова госагентство Белта.
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В Белоруссии заявили о готовности разместить миротворцев на Украине
3 ноября, 03:22
По словам белорусского лидера, многие переселенцы с Украины уже работают в Белоруссии, в том числе в Гомельской области. Он еще раз пригласил жителей соседней республики приезжать и пообещал обеспечить им такую же жизнь в плане образования и здравоохранения, как и белорусам.
Лукашенко признался, что сперва не хотел ехать на церемонию в Мозырь, который совсем недалеко от границы с Украиной.
Но, думаю, простят меня украинцы. Мы же соединяем берега в том числе и для них", — добавил он.
В середине октября президент Белоруссии призвал Владимира Зеленского скорее решаться на переговоры с Россией. Он отметил, что российские войска ежедневно продвигаются на фронте и это может привести к исчезновению Украины как государства. К тому же, по словам Лукашенко, на Западе есть политики, которые хотят оттяпать западную часть Украины. Счастье на территорию Украины никто не принесет, кроме славянских государств, уверен белорусский лидер.
Польские пограничники - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Белоруссии назвали действия Литвы и Польши элементом гибридной войны
5 ноября, 16:27
 
В миреУкраинаГомельская областьБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
