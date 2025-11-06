Лукашенко пригласил в Белоруссию мигрантов с Украины

МИНСК, 6 ноя — РИА Новости. Белоруссия готова принимать еще больше мигрантов с Украины, заявил президент Александр Лукашенко на церемонии открытия обновленного моста через реку Припять в Мозыре.
"Для нас украинцы — это благо. Это очень трудолюбивые люди, понимающие нас, разговаривающие с нами на одном языке. Тем не менее беда пришла в дом нашего соседа. Думаю, что устаканимся мы с этой проблемой", — приводит его слова госагентство Белта.
По словам белорусского лидера, многие переселенцы с Украины уже работают в Белоруссии, в том числе в Гомельской области. Он еще раз пригласил жителей соседней республики приезжать и пообещал обеспечить им такую же жизнь в плане образования и здравоохранения, как и белорусам.
Лукашенко признался, что сперва не хотел ехать на церемонию в Мозырь, который совсем недалеко от границы с Украиной.
Но, думаю, простят меня украинцы. Мы же соединяем берега в том числе и для них", — добавил он.
В середине октября президент Белоруссии призвал Владимира Зеленского скорее решаться на переговоры с Россией. Он отметил, что российские войска ежедневно продвигаются на фронте и это может привести к исчезновению Украины как государства. К тому же, по словам Лукашенко, на Западе есть политики, которые хотят оттяпать западную часть Украины. Счастье на территорию Украины никто не принесет, кроме славянских государств, уверен белорусский лидер.