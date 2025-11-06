Житель Карелии выиграл в лотерею, не угадав ни одного числа

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Дорожный строитель из Карелии Владислав Левоев выиграл более 25 миллионов рублей в лотерею "Забава от Русского лото", не угадав ни одного из 24 чисел, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".

"Мастер дорожно-строительного участка из Республики Карелия Владислав Левоев в 149532-м тираже лотереи "Забава от Русского лото" выиграл суперприз - 25 069 039 рублей. Суперприз лотереи можно выиграть, угадав 12 чисел из 24 или не угадав ни одного. Участник отметил числовую комбинацию в игровом поле наобум, не угадал ни одного числа", - сказали в компании.

Сам победитель рассказал, что перед выигрышем он немного поссорился с женой и "был тогда на эмоциях". "Даже не знаю, что меня подтолкнуло, но я зашел в мобильное приложение и купил билет", - поделился он.

Когда же мужчина решил проверить итоги розыгрыша, то "сначала перепутал счастливый билет с рекламой и пролистал". "Потом понял, что это и есть мой выигрыш, какое-то время был в ступоре. Жене прислал скриншот экрана с суммой, она удивилась, не обманываю ли я ее. Мы сразу помирились. Забавно получилось!" - добавил Левоев.