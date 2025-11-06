Житель Карелии выиграл в лотерею, не угадав ни одного числа

Рейтинг@Mail.ru
08:46 06.11.2025 (обновлено: 08:47 06.11.2025)
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПункт продажи лотерейных билетов
© РИА Новости / Максим Богодвид
Пункт продажи лотерейных билетов. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Дорожный строитель из Карелии Владислав Левоев выиграл более 25 миллионов рублей в лотерею "Забава от Русского лото", не угадав ни одного из 24 чисел, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".
"Мастер дорожно-строительного участка из Республики Карелия Владислав Левоев в 149532-м тираже лотереи "Забава от Русского лото" выиграл суперприз - 25 069 039 рублей. Суперприз лотереи можно выиграть, угадав 12 чисел из 24 или не угадав ни одного. Участник отметил числовую комбинацию в игровом поле наобум, не угадал ни одного числа", - сказали в компании.
Сам победитель рассказал, что перед выигрышем он немного поссорился с женой и "был тогда на эмоциях". "Даже не знаю, что меня подтолкнуло, но я зашел в мобильное приложение и купил билет", - поделился он.
Когда же мужчина решил проверить итоги розыгрыша, то "сначала перепутал счастливый билет с рекламой и пролистал". "Потом понял, что это и есть мой выигрыш, какое-то время был в ступоре. Жене прислал скриншот экрана с суммой, она удивилась, не обманываю ли я ее. Мы сразу помирились. Забавно получилось!" - добавил Левоев.
Полгода назад в семье победителя родилась дочь, большую часть свободного времени мужчина проводит с супругой и ребенком, изредка выезжает порыбачить. На выигранные средства победитель планирует приобрести собственное жилье, купить машину, а также финансово помочь близким.
Лотерейный билет - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Прораб из Москвы отметил в лотерейных билетах дату рождения и выиграл
29 октября, 08:25
 
Республика КарелияСтолото
 
 
