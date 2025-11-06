Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР осудили сотрудника скорой помощи за шпионаж в пользу Киева - РИА Новости, 06.11.2025
12:06 06.11.2025
В ЛНР осудили сотрудника скорой помощи за шпионаж в пользу Киева
В ЛНР осудили сотрудника скорой помощи за шпионаж в пользу Киева - РИА Новости, 06.11.2025
В ЛНР осудили сотрудника скорой помощи за шпионаж в пользу Киева
Сотрудник скорой помощи прифронтового города Кременная в ЛНР приговорен к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу Киева, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 06.11.2025
луганская народная республика
россия
происшествия
луганская народная республика
россия
луганская народная республика, россия, происшествия
Луганская Народная Республика, Россия, Происшествия
В ЛНР осудили сотрудника скорой помощи за шпионаж в пользу Киева

В ЛНР сотрудник скорой помощи получил 14 лет колонии за шпионаж в пользу Киева

ЛУГАНСК, 6 ноя – РИА Новости. Сотрудник скорой помощи прифронтового города Кременная в ЛНР приговорен к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу Киева, заявили РИА Новости в региональном УФСБ.
"Верховным судом Луганской Народной Республики признан виновным гражданин Украины, совершивший преступление, предусмотренное статьей 276 УК России "Шпионаж", - сообщили в УФСБ по региону.
Установлено, что житель города Кременная, являясь действующим сотрудником скорой помощи, собирал и передавал украинским спецслужбам данные о дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации.
"Следственным органом Управления возбуждено и расследовано уголовное дело по указанной статье УК России. Фигурант приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - уточнили в ведомстве.
ФСБ задержала жителя Москвы, подозреваемого в госизмене
