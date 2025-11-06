https://ria.ru/20251106/lekarstvo-2053225795.html
Российская фармкомпания создала таблетку от всех вирусов
Российская фармкомпания создала таблетку от всех вирусов
Фармацевтическая компания "Промомед" создала лекарство "от всех вирусов" в форме таблеток "Эсперавир", которое блокирует размножение вируса в организме,... РИА Новости, 06.11.2025
Российская фармкомпания создала таблетку от всех вирусов
Фармкомпания "Промомед" создала универсальную таблетку от всех вирусов
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Фармацевтическая компания "Промомед" создала лекарство "от всех вирусов" в форме таблеток "Эсперавир", которое блокирует размножение вируса в организме, рассказали председатель совета директоров компании Петр Белый и директор по новым продуктам Кира Заславская в эфире радио Sputnik.
"Теперь есть универсальная таблетка от вируса... Этот препарат (эсперавир - ред.) блокирует цикл размножения вируса. Он действует на конкретный фермент, который называется сложный РНК-зависимый РНК-полимераза. Это штука, которая включает цикл размножения вируса", - рассказала Заславская.
Она объяснила, что в мире существует порядка 800 видов вирусов, которые способны заразить человека и вызвать симптомы простуды. "Благо, все это так называемые РНК-вирусы, они очень сильно похожи по своему поведению, по своему строению", - добавила Заславская.
Тогда как новый препарат блокирует размножение вируса и убивает зараженные клетки. Таким образом, вирус выводится из организма, оставляя там только здоровые клетки.