Российская фармкомпания создала таблетку от всех вирусов
16:44 06.11.2025
Российская фармкомпания создала таблетку от всех вирусов
Российская фармкомпания создала таблетку от всех вирусов - РИА Новости, 06.11.2025
Российская фармкомпания создала таблетку от всех вирусов
2025
Российская фармкомпания создала таблетку от всех вирусов

Ученый в лаборатории
Ученый в лаборатории - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Getty Images / gorodenkoff
Ученый в лаборатории . Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Фармацевтическая компания "Промомед" создала лекарство "от всех вирусов" в форме таблеток "Эсперавир", которое блокирует размножение вируса в организме, рассказали председатель совета директоров компании Петр Белый и директор по новым продуктам Кира Заславская в эфире радио Sputnik.
"Теперь есть универсальная таблетка от вируса... Этот препарат (эсперавир - ред.) блокирует цикл размножения вируса. Он действует на конкретный фермент, который называется сложный РНК-зависимый РНК-полимераза. Это штука, которая включает цикл размножения вируса", - рассказала Заславская.
Она объяснила, что в мире существует порядка 800 видов вирусов, которые способны заразить человека и вызвать симптомы простуды. "Благо, все это так называемые РНК-вирусы, они очень сильно похожи по своему поведению, по своему строению", - добавила Заславская.
Тогда как новый препарат блокирует размножение вируса и убивает зараженные клетки. Таким образом, вирус выводится из организма, оставляя там только здоровые клетки.
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Мясников назвал самый опасный распространенный вирус
30 октября, 16:06
 
Здоровье - Общество
 
 
