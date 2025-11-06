Российская фармкомпания создала таблетку от всех вирусов

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Фармацевтическая компания "Промомед" создала лекарство "от всех вирусов" в форме таблеток "Эсперавир", которое блокирует размножение вируса в организме, рассказали председатель совета директоров компании Петр Белый и директор по новым продуктам Кира Заславская в эфире радио Sputnik.

"Теперь есть универсальная таблетка от вируса... Этот препарат (эсперавир - ред.) блокирует цикл размножения вируса. Он действует на конкретный фермент, который называется сложный РНК-зависимый РНК-полимераза. Это штука, которая включает цикл размножения вируса", - рассказала Заславская.

Она объяснила, что в мире существует порядка 800 видов вирусов, которые способны заразить человека и вызвать симптомы простуды. "Благо, все это так называемые РНК-вирусы, они очень сильно похожи по своему поведению, по своему строению", - добавила Заславская.