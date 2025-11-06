В Швеции в поддельных куклах Лабубу нашли опасный химикат

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Опасный для репродуктивной системы химикат обнаружили в поддельных куклах Лабубу в Швеции, сообщило агентство по надзору за химическими продуктами (Kemikalieinspektionen).

"Агентство по надзору за химическими продуктами обнаружило высокий уровень запрещенных химикатов в поддельных куклах Лабубу. Пластик на лице пяти из семи протестированных кукол содержал большое количество вещества ДЭГФ (диэтилгексилфталат - ред.)", - говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, вещество токсично для репродуктивной системы, может негативно влиять на способность к деторождению и на развитие плода. В Швеции использование ДЭГФ в игрушках запрещено с конца 1990-х годов, но в некоторых странах оно используется как дешевый способ размягчения пластика.

"Маленькие дети особенно чувствительны, поскольку их организм еще развивается, и они часто тянут игрушки в рот, что увеличивает риск проглатывания этого вещества", - сказано в сообщении.

Агентство также сообщило, что с начала года шведская таможня пресекла ввоз более 5,3 тысячи поддельных Лабубу.

Власти Швеции, по словам надзорного органа, в преддверии "черной пятницы" и рождественских распродаж призвали потребителей не покупать поддельные игрушки детям, так как они могут содержать опасные вещества и иметь другие недостатки, делающие их небезопасными.

Лабубу - дизайнерские плюшевые игрушки с заячьими ушами и широкой зубастой улыбкой. Их создал гонконгский иллюстратор Касинг Лунг, вдохновившись скандинавской мифологией. Pop Mart выпускает эти игрушки с 2019 года, но взлет популярности Лабубу начался в 2024 году - сначала в Азии , а затем - благодаря мировым звездам и вирусным трендам в социальных сетях - в других странах.