Почти 500 квартир для детей-сирот сдадут в Приморье в 2025 году
Почти 500 квартир для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья сдадут в Приморье до конца года, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 06.11.2025
ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Почти 500 квартир для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья сдадут в Приморье до конца года, сообщает краевое правительство.
"Почти 500 квартир для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья готовятся к сдаче в Приморье… В помещениях проведён косметический ремонт и установлено всё необходимое оборудование", - говорится в сообщении.
Отмечается, что квартиры будут готовы к концу 2025 года, там есть электрическая проводка, необходимая техника, поклеены обои и постелен линолеум.
Среди будущих собственников квартир на улице Русской во Владивостоке прошла жеребьевка. В этом районе есть вся нужная социальная инфраструктура, до конца года будет благоустроена придомовая территория, появятся зоны отдыха и площадки для детей.
Ранее власти сообщали, что два дома с квартирами для детей-сирот строят в поселке Черниговка, в Камне-Рыболове возводится пятиэтажный дом для этой категории приморцев.
В 2024 году в регионе был принят закон, согласно которому дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, начали получать именные свидетельства на социальную выплату для покупки благоустроенного жилья. При расчете учитываются норматив общей площади жилого помещения 36 квадратных метров и средняя рыночная стоимость одного квадратного метра.