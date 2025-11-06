Почти 500 квартир для детей-сирот сдадут в Приморье в 2025 году

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Почти 500 квартир для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья сдадут в Приморье до конца года, сообщает краевое правительство.

"Почти 500 квартир для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья готовятся к сдаче в Приморье… В помещениях проведён косметический ремонт и установлено всё необходимое оборудование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что квартиры будут готовы к концу 2025 года, там есть электрическая проводка, необходимая техника, поклеены обои и постелен линолеум.

Среди будущих собственников квартир на улице Русской во Владивостоке прошла жеребьевка. В этом районе есть вся нужная социальная инфраструктура, до конца года будет благоустроена придомовая территория, появятся зоны отдыха и площадки для детей.

Ранее власти сообщали, что два дома с квартирами для детей-сирот строят в поселке Черниговка, в Камне-Рыболове возводится пятиэтажный дом для этой категории приморцев.