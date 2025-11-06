МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Купянск освободят в течение ближайшей недели, заявил РИА Новости командир штурмового отряда российских Вооруженных сил с позывным Лаврик.
"Я командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка, позывной Лаврик. Мой отряд выполняет задачу по зачистке и освобождению Купянска. <...> Уверен, что в течение ближайшей недели город будет полностью освобожден. Настроение у всех боевое, задачу выполним", — сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас бойцы двигаются по правому берегу реки Оскол, там осталось освободить около 130 зданий. В западной части Купянска военные продвинулись по трем улицам и заняли 16 строений. Всего за сутки им удалось взять под контроль 25 сооружений.
При этом ВСУ не оставляют попыток деблокировать город, отметил "Лаврик".
"Только за сегодняшний день наши дроноводы уничтожили пять пикапов с боевиками на подступах к городу", — рассказал он.
Окружение ВСУ
К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военнослужащих. Тем временем войска "Центра" завершил окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Российская сторона призывает противника сдаваться.
Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей город на две части. Она служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение населенного пункта даст возможность форсировать реку и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.
Димитров вместе с Красноармейском составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.
Сейчас российские бойцы продолжают сжимать кольцо окружения. Сужение района блокировки происходит и с северо-востока, в районе села Петропавловка.
Как отметили в Минобороны, подразделения ВСУ находятся в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение, делая заявления о зачистке этих районов, либо полностью потерял связь с реальностью, предположили в ведомстве.
