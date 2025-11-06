Рейтинг@Mail.ru
Российские войска активно продвигаются в Купянске - РИА Новости, 06.11.2025
01:32 06.11.2025 (обновлено: 09:06 06.11.2025)
Российские войска активно продвигаются в Купянске
Российские войска активно продвигаются в Купянске
Купянск освободят в течение ближайшей недели, заявил РИА Новости командир штурмового отряда российских Вооруженных сил с позывным Лаврик. РИА Новости, 06.11.2025
Командир штурмового отряда: "Купянск в течение ближайшей недели будет освобожден"
Командир штурмового отряда российских войск выразил уверенность, что Купянск в течение ближайшей недели будет освобожден.
Российские войска активно продвигаются в Купянске

Штурмовик Лаврик: в течение недели Купянск будет освобожден

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Купянск освободят в течение ближайшей недели, заявил РИА Новости командир штурмового отряда российских Вооруженных сил с позывным Лаврик.
"Я командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка, позывной Лаврик. Мой отряд выполняет задачу по зачистке и освобождению Купянска. <...> Уверен, что в течение ближайшей недели город будет полностью освобожден. Настроение у всех боевое, задачу выполним", — сказал собеседник агентства.
Бойцы запускают борт разведчик - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
"Идти им некуда". Что приготовили для ВСУ в Красноармейске
Вчера, 13:28
По его словам, сейчас бойцы двигаются по правому берегу реки Оскол, там осталось освободить около 130 зданий. В западной части Купянска военные продвинулись по трем улицам и заняли 16 строений. Всего за сутки им удалось взять под контроль 25 сооружений.
При этом ВСУ не оставляют попыток деблокировать город, отметил "Лаврик".
"Только за сегодняшний день наши дроноводы уничтожили пять пикапов с боевиками на подступах к городу", — рассказал он.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Мирошник: вина за убийство людей дронами под Купянском лежит на Киеве
Вчера, 11:55

Окружение ВСУ

К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военнослужащих. Тем временем войска "Центра" завершил окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Российская сторона призывает противника сдаваться.

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей город на две части. Она служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение населенного пункта даст возможность форсировать реку и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.

Димитров вместе с Красноармейском составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

Сейчас российские бойцы продолжают сжимать кольцо окружения. Сужение района блокировки происходит и с северо-востока, в районе села Петропавловка.
Как отметили в Минобороны, подразделения ВСУ находятся в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение, делая заявления о зачистке этих районов, либо полностью потерял связь с реальностью, предположили в ведомстве.
