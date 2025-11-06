Рейтинг@Mail.ru
Штурмовой отряд "Запада" уничтожил две группы боевиков ВСУ в Купянске - РИА Новости, 06.11.2025
19:15 06.11.2025
Штурмовой отряд "Запада" уничтожил две группы боевиков ВСУ в Купянске
Две группы боевиков, состоящие из восьми военных ВСУ, были уничтожены в Купянске, заявил на видео Минобороны РФ командир штурмового отряда 1486-го...
безопасность
владимир зеленский
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
Новости
ru-RU
безопасность, владимир зеленский, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Безопасность, Владимир Зеленский, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Штурмовой отряд "Запада" уничтожил две группы боевиков ВСУ в Купянске

Командир штурмового отряда "Запада" заявил об уничтожении военных ВСУ в Купянске

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Две группы боевиков, состоящие из восьми военных ВСУ, были уничтожены в Купянске, заявил на видео Минобороны РФ командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным "Ловец".
"Командир штурмового отряда мотострелкового полка 1486, позывной "Ловец". Отряд продолжает выполнять задачи по освобождению восточной части Купянска. Противник пытается сопротивляться. Сегодня уничтожены еще две группы общей численностью восемь боевиков", - сказал "Ловец".
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Владимир Зеленский, говоря о "зачистке" в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой, либо, понимая безысходность ситуации, пытается скрыть правду.
