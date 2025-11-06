https://ria.ru/20251106/kupjansk-2053270536.html
В восточной части Купянска осталось освободить менее 50 зданий
Командир штурмового отряда группировки "Запад" с позывным "Ловец" заявил, что на его участке в восточной части Купянска осталось освободить менее 50 зданий. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T19:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
