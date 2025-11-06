На Ялтинском форуме рассказали о реакции западных СМИ на Крымскую весну

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Западные журналисты не приезжали в Крым после воссоединения с Россией в 2014 году, чтобы рассказать о том, как люди в регионе выживают в условиях устроенных Украиной блэкаута и перекрытия воды, сообщила помощник главы региона Ольга Курлаева.

"Информационная война… Если смотреть потом, как освещались события в Крыму , ведь никто же из иностранных журналистов не приехал в тот момент в Крым рассказать о блэкауте, когда Крым сидел без света. Это преподносилось как "смотрите, Россия не справляется". Нет, Россия справилась, и крымчане тоже", - сказала Курлаева на пленарном заседании Ялтинского международного форума - 2025.

Она отметила, что также отключение Киевом света в Крыму подавалось как необходимость, чтобы полуостров "не был милитаризован".

"Ведь никто же не рассказывал из иностранных журналистов свободной прессы европейской о том, что идет настоящий геноцид крымчан после того, как принудительно перекрыли Северо-Крымский канал. Рассказывали о том, что Россия не справляется. Нет, Россия как раз в тот момент, как тот Крымский мост протянул руку, и крымчане протянули руку в ответ", - уточнила Курлаева.

Она напомнила об облетевших весь мир видеокадрах, на которых люди плакали на референдуме, а потом эти видео начали "вычищать" из информационного пространства.