На Ялтинском форуме рассказали о реакции западных СМИ на Крымскую весну
На Ялтинском форуме рассказали о реакции западных СМИ на Крымскую весну - РИА Новости, 06.11.2025
На Ялтинском форуме рассказали о реакции западных СМИ на Крымскую весну
Западные журналисты не приезжали в Крым после воссоединения с Россией в 2014 году, чтобы рассказать о том, как люди в регионе выживают в условиях устроенных... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T19:24:00+03:00
2025-11-06T19:24:00+03:00
2025-11-06T19:33:00+03:00
республика крым
россия
ольга курлаева
украина
в мире
республика крым
россия
украина
На Ялтинском форуме рассказали о реакции западных СМИ на Крымскую весну
В Крыму рассказали, как Запад не обращал внимание на полуостров после 2014 года
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Западные журналисты не приезжали в Крым после воссоединения с Россией в 2014 году, чтобы рассказать о том, как люди в регионе выживают в условиях устроенных Украиной блэкаута и перекрытия воды, сообщила помощник главы региона Ольга Курлаева.
"Информационная война… Если смотреть потом, как освещались события в Крыму
, ведь никто же из иностранных журналистов не приехал в тот момент в Крым рассказать о блэкауте, когда Крым сидел без света. Это преподносилось как "смотрите, Россия
не справляется". Нет, Россия справилась, и крымчане тоже", - сказала Курлаева
на пленарном заседании Ялтинского международного форума - 2025.
Она отметила, что также отключение Киевом
света в Крыму подавалось как необходимость, чтобы полуостров "не был милитаризован".
"Ведь никто же не рассказывал из иностранных журналистов свободной прессы европейской о том, что идет настоящий геноцид крымчан после того, как принудительно перекрыли Северо-Крымский канал. Рассказывали о том, что Россия не справляется. Нет, Россия как раз в тот момент, как тот Крымский мост протянул руку, и крымчане протянули руку в ответ", - уточнила Курлаева.
Она напомнила об облетевших весь мир видеокадрах, на которых люди плакали на референдуме, а потом эти видео начали "вычищать" из информационного пространства.
"Когда говорят о том, что под дулами автоматов крымчан заставляли идти на референдум - это неправда. Эти кадры никогда невозможно зачистить, их невозможно убрать, это живые настоящие эмоции и настоящая правда, которую сейчас пытаются вычистить", - добавила помощник главы Крыма.