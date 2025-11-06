Рейтинг@Mail.ru
На Ялтинском форуме рассказали о реакции западных СМИ на Крымскую весну - РИА Новости, 06.11.2025
19:24 06.11.2025 (обновлено: 19:33 06.11.2025)
На Ялтинском форуме рассказали о реакции западных СМИ на Крымскую весну
На Ялтинском форуме рассказали о реакции западных СМИ на Крымскую весну
республика крым
россия
ольга курлаева
украина
в мире
республика крым
россия
украина
республика крым, россия, ольга курлаева, украина, в мире
Республика Крым, Россия, Ольга Курлаева, Украина, В мире
На Ялтинском форуме рассказали о реакции западных СМИ на Крымскую весну

В Крыму рассказали, как Запад не обращал внимание на полуостров после 2014 года

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Западные журналисты не приезжали в Крым после воссоединения с Россией в 2014 году, чтобы рассказать о том, как люди в регионе выживают в условиях устроенных Украиной блэкаута и перекрытия воды, сообщила помощник главы региона Ольга Курлаева.
"Информационная война… Если смотреть потом, как освещались события в Крыму, ведь никто же из иностранных журналистов не приехал в тот момент в Крым рассказать о блэкауте, когда Крым сидел без света. Это преподносилось как "смотрите, Россия не справляется". Нет, Россия справилась, и крымчане тоже", - сказала Курлаева на пленарном заседании Ялтинского международного форума - 2025.
Вид на Крым из космоса - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
"Они были первыми". Ученые из ЕС признали связь Крыма с регионами России
3 ноября, 08:00
Она отметила, что также отключение Киевом света в Крыму подавалось как необходимость, чтобы полуостров "не был милитаризован".
"Ведь никто же не рассказывал из иностранных журналистов свободной прессы европейской о том, что идет настоящий геноцид крымчан после того, как принудительно перекрыли Северо-Крымский канал. Рассказывали о том, что Россия не справляется. Нет, Россия как раз в тот момент, как тот Крымский мост протянул руку, и крымчане протянули руку в ответ", - уточнила Курлаева.
Она напомнила об облетевших весь мир видеокадрах, на которых люди плакали на референдуме, а потом эти видео начали "вычищать" из информационного пространства.
"Когда говорят о том, что под дулами автоматов крымчан заставляли идти на референдум - это неправда. Эти кадры никогда невозможно зачистить, их невозможно убрать, это живые настоящие эмоции и настоящая правда, которую сейчас пытаются вычистить", - добавила помощник главы Крыма.
Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Экс-премьер Украины выступил с предупреждением для России
Вчера, 18:06
 
Республика КрымРоссияОльга КурлаеваУкраинаВ мире
 
 
