В Крыму пресекли канал незаконной миграции

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Канал незаконной миграции пресечен в Крыму, сообщила пресс-служба республиканского управления ФСБ РФ.

"Пресечена противоправная деятельность группы лиц, которые обвиняются в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации по предварительному сговору", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в состав группы входили 35-летний гражданин одной из среднеазиатских республик и 28-летняя гражданка России , которая ранее осуществляла трудовую деятельность, связанную с оформлением миграционных документов.

"Мужчина подыскивал прибывших в нашу страну иностранцев, не имеющих необходимых документов для нахождения и трудоустройства в России, после чего они с сообщницей за вознаграждение организовывали фиктивную постановку иностранцев на миграционный учет в селе Новониколаевка Симферопольского района и оформление патентов для осуществления трудовой деятельности", - рассказали в управлении.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.