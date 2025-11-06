https://ria.ru/20251106/krym-2053175025.html
В Крыму пресекли канал незаконной миграции
В Крыму пресекли канал незаконной миграции
Канал незаконной миграции пресечен в Крыму, сообщила пресс-служба республиканского управления ФСБ РФ. РИА Новости, 06.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Канал незаконной миграции пресечен в Крыму, сообщила пресс-служба республиканского управления ФСБ РФ.
"Пресечена противоправная деятельность группы лиц, которые обвиняются в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации по предварительному сговору", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в состав группы входили 35-летний гражданин одной из среднеазиатских республик и 28-летняя гражданка России
, которая ранее осуществляла трудовую деятельность, связанную с оформлением миграционных документов.
"Мужчина подыскивал прибывших в нашу страну иностранцев, не имеющих необходимых документов для нахождения и трудоустройства в России, после чего они с сообщницей за вознаграждение организовывали фиктивную постановку иностранцев на миграционный учет в селе Новониколаевка Симферопольского района и оформление патентов для осуществления трудовой деятельности", - рассказали в управлении.
Следователями возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.
"Собрана доказательная база в отношении организации членами группы незаконного пребывания трех приезжих лиц. По имеющейся информации, их число может вырасти как минимум до 10 иностранцев. В среднем цена "услуг" для одного незаконного мигранта составляла около 55 тысяч рублей", - добавили в управлении.