Рейтинг@Mail.ru
В Крыму пресекли канал незаконной миграции - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/krym-2053175025.html
В Крыму пресекли канал незаконной миграции
В Крыму пресекли канал незаконной миграции - РИА Новости, 06.11.2025
В Крыму пресекли канал незаконной миграции
Канал незаконной миграции пресечен в Крыму, сообщила пресс-служба республиканского управления ФСБ РФ. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T12:59:00+03:00
2025-11-06T12:59:00+03:00
россия
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
https://ria.ru/20251105/migranty-2053020065.html
https://ria.ru/20251101/tysjacha-2052367562.html
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Республика Крым, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Крыму пресекли канал незаконной миграции

ФСБ пресекла в Крыму пресечен канал незаконной миграции

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Канал незаконной миграции пресечен в Крыму, сообщила пресс-служба республиканского управления ФСБ РФ.
"Пресечена противоправная деятельность группы лиц, которые обвиняются в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации по предварительному сговору", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Работу МВД и властей с мигрантами обсудили на комиссии Госсовета "Кадры"
5 ноября, 17:22
По данным ведомства, в состав группы входили 35-летний гражданин одной из среднеазиатских республик и 28-летняя гражданка России, которая ранее осуществляла трудовую деятельность, связанную с оформлением миграционных документов.
"Мужчина подыскивал прибывших в нашу страну иностранцев, не имеющих необходимых документов для нахождения и трудоустройства в России, после чего они с сообщницей за вознаграждение организовывали фиктивную постановку иностранцев на миграционный учет в селе Новониколаевка Симферопольского района и оформление патентов для осуществления трудовой деятельности", - рассказали в управлении.
Следователями возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.
"Собрана доказательная база в отношении организации членами группы незаконного пребывания трех приезжих лиц. По имеющейся информации, их число может вырасти как минимум до 10 иностранцев. В среднем цена "услуг" для одного незаконного мигранта составляла около 55 тысяч рублей", - добавили в управлении.
Задержанные иностранные трудовые мигранты - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В Подмосковье выдворят более 4,3 тысячи мигрантов
1 ноября, 16:44
 
РоссияРеспублика КрымФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала