Новый год на поезде. В какие железнодорожные круизы поехать зимой
Туризм
Туризм
 
08:01 06.11.2025
Новый год на поезде. В какие железнодорожные круизы поехать зимой
Новый год на поезде. В какие железнодорожные круизы поехать зимой - РИА Новости, 06.11.2025
Новый год на поезде. В какие железнодорожные круизы поехать зимой
Путешествие на поезде — полноценный отдых с длительными остановками, экскурсиями и приключениями, а не только способ добраться из одного города в другой. В... РИА Новости, 06.11.2025
https://ria.ru/20251102/noyabrskie-2052360776.html
москва, великий устюг, киров, дед мороз, снегурочка, федеральная пассажирская компания, ржд, что посмотреть , куда поехать, куда поехать в выходные, куда сходить , круизы, маршруты - туризм, маршруты, туризм-важное
Новый год на поезде. В какие железнодорожные круизы поехать зимой

"РЖД Тур": цена нового круиза "Вятская сказка" начинается от 38 тысяч рублей

© Getty Images / martin-dmПутешествие на поезде
Путешествие на поезде - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Getty Images / martin-dm
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. Путешествие на поезде — полноценный отдых с длительными остановками, экскурсиями и приключениями, а не только способ добраться из одного города в другой. В поездке туристы знакомятся с достопримечательностями, местной гастрономией и сказочными персонажами. Какие маршруты доступны в зимние каникулы, что и где можно увидеть и сколько стоит такой отпуск — в материале РИА Новости.

За сказкой — в Вятку

© Фото : Усадьба Ивана Царевича Сказочный парк "Усадьба Ивана Царевича" под Кировом
Усадьба Ивана Царевича в Кирове - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : Усадьба Ивана Царевича
Сказочный парк "Усадьба Ивана Царевича" под Кировом
Каждую зиму туркомпании предлагают что-то новое поклонникам железнодорожных путешествий. В этом году дебютирует круиз "Вятская сказка". Первый рейс отправится из Москвы 19 декабря, рассказали в компании "РЖД Тур". В программе — знакомство с городом Кировом, который в 2025-м был новогодней столицей страны, но не только.
"В одном маршруте мы решили объединить две удивительные локации: "Заповедник сказок" в Кирове и "Вотчину Деда Мороза" в Великом Устюге. Это увлекательное семейное путешествие. Участников ждут встречи с русскими сказочными персонажами, развлечения на свежем воздухе и настоящее волшебство", — отметили в компании.
В Кирове — прогулка по зимнему лесу, шанс попробовать силы в богатырских забавах, играх красных девиц, посещение "сладкого" музея, где можно ненадолго стать мастером по приготовлению шоколада или леденцов.
В Великом Устюге Дед Мороз подарит подарки, пригласит в терем, познакомит с помощниками. Далее — прогулка по "Тропе сказок", ремесленные мастер-классы и посещение вертепного представления.
Продолжительность: четыре дня.
Стоимость: от 38 тысяч рублей.

В гости к Деду Морозу

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПосетители гуляют по территории комплекса "Вотчина Деда Мороза"
Посетители гуляют по территории вотчины Деда Мороза - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Посетители гуляют по территории комплекса "Вотчина Деда Мороза"
Великий Устюг остается одним из самых популярных направлений зимних путешествий. Некоторые едут целенаправленно только туда. Туристы хотят ощутить праздничную атмосферу, ожидание чуда. Программа в Великий Устюг из двух столиц называется "Зимняя сказка" и занимает три дня. Из Москвы туристы заглянут также в Кострому — на родину Снегурочки — и в Ипатьевский монастырь, а питерцы — в Вологду, где познакомятся с деревянным зодчеством и знаменитым местным кружевом. Эти маршруты востребованы каждый год.
Продолжительность: три дня.
Стоимость: от 50 тысяч рублей.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Кисловодск
Вид на Кисловодск - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Вид на Кисловодск
Еще новинка сезона — визит на поезде к Деду Морозу из Минеральных Вод, Краснодара и Ростова-на-Дону, уточняют в Федеральной пассажирской компании (АО "ФПК").
© РИА Новости / Елизавета Семина | Перейти в медиабанкНовогоднее украшение на улице Большая Покровская в Нижнем Новгороде
Новогоднее украшение улицы Большая Покровская в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Елизавета Семина
Перейти в медиабанк
Новогоднее украшение на улице Большая Покровская в Нижнем Новгороде
Помимо Великого Устюга, пассажиры посетят Нижний Новгород. Там запланированы визиты в Кремль и на фабрику елочных игрушек. Поезда отправятся по маршруту в декабре и январе.
Продолжительность: пять-семь дней.
Стоимость на сайте РЖД: от 39 тысяч рублей.

Увидеть волжские города

Другой уникальный зимний рейс совершит поезд "Жигулевские выходные". Место отправления и прибытия — Москва.
© Фото предоставлено ООО "РЖД Тур"Турпоезд
Турпоезд - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото предоставлено ООО "РЖД Тур"
Турпоезд
Путешественники полюбуются зимними пейзажами Самары, Тольятти, Сызрани, попробуют местные гастрономические изыски: шихобаловскую уху, пироги с бещевской вишней. Гурманам понравится: предусмотрено посещение фермерских хозяйств, пекарен, сыроварен и баров.
Продолжительность: три дня.
Стоимость: от 24 тысяч рублей.

Новогодняя ночь вне дома

© Фото предоставлено ООО "РЖД Тур"Ретропоезд "Рускеальский экспресс"
Рускеальский экспресс - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото предоставлено ООО "РЖД Тур"
Ретропоезд "Рускеальский экспресс"
Выбравшие тур "Величие Севера" встретят Новый год на колесах — прямо в пути. А первый день 2026-го проведут в горном парке "Рускеала". Также в программе — Великий Устюг и Архангельск.
Продолжительность: пять дней.
Стоимость: от 85 тысяч рублей.
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкХрам Покрова на Нерли в поселке Боголюбово Суздальского района Владимирской области
Храм Покрова на Нерли в поселке Боголюбово Суздальского района - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Храм Покрова на Нерли в поселке Боголюбово Суздальского района Владимирской области
Туристский поезд "По Золотому кольцу", стартующий из столицы, позволит гостям увидеть достопримечательности Иваново, Мурома, Владимира, Суздаля. Встреча Нового года — в Ярославле.
Продолжительность: пять дней.
Стоимость: от 64,5 тысячи рублей.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкНабережная Онежского озера в Петрозаводске
Набережная Онежского озера в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Набережная Онежского озера в Петрозаводске
Произносить тосты в новогоднюю ночь в Петрозаводске предстоит участникам круиза "В Карелию". Отправление из Москвы, на маршруте — Сортавала и Выборг, сообщили в ФПК.
Продолжительность: пять дней.
Стоимость: от 64,5 тысячи рублей.

Зимние хиты

Среди зимних железнодорожных туров эксперты выделяют также "Малахит": Нижний Новгород, Казань и Екатеринбург.
Тур "В Сибирь" — это, помимо столицы Татарстана, Тюмень, Тобольск и Пермь.
"Серебряный маршрут" — Псков, Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль.
Поклонникам гастрономического туризма предлагают не только "Жигулевские выходные", но и возможность познакомиться с кухней Марий Эл в путешествии "Вкусно едем. ВкусноЙошка!" в Йошкар-Олу.
© Фото предоставлено ООО "РЖД Тур"Турпоезда привозят туристов в российские города
Турпоезда привозят туристов в российские города - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото предоставлено ООО "РЖД Тур"
Турпоезда привозят туристов в российские города
Тем, кто не уверен, что формат на поезде подходящий, стоит попробовать однодневные туры в Тверь и Торжок "По государевой дороге" или в Переславль-Залесский — "К Царю Берендею".
Также интересен "Новогодний Белорусский вояж" из Москвы и Санкт-Петербурга. Участники посетят Минск, Брест и Гродно.

Как выбрать тур

Стоимость турпакета зависит от его длительности, маршрута, количества экскурсий, категории вагона: понятно, что СВ дороже, чем плацкарт.
© Фото предоставлено ООО "РЖД Тур"Уютное купе
Уютное купе - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото предоставлено ООО "РЖД Тур"
Уютное купе
Минимальная цена включает только проезд на поезде. Тогда за экскурсии (их можно докупить у проводника), питание, входные билеты нужно платить дополнительно. Но и полный пакет, разумеется, предлагают.
У железнодорожных путешествий есть постоянные поклонники: им нравится ночевать в поезде, не тратясь на отели, и каждый день знакомиться с новым городом.
Если туры в Великий Устюг пользуются повышенным спросом у семей с детьми, то остальные чаще приобретают туристы старше 40 лет. Многие — по рекомендации друзей и родных.
Участники рынка оценивают рост спроса за год в 30 процентов и отмечают, что на многие праздничные даты уже мало мест.
ТуризмМоскваВеликий УстюгКировДед МорозСнегурочкаФедеральная пассажирская компанияРЖДчто посмотретькуда поехатькуда поехать в выходныекуда сходитькруизыМаршруты - ТуризммаршрутыТуризм-Важное
 
 
