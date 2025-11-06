https://ria.ru/20251106/kruizy-2053024630.html
Новый год на поезде. В какие железнодорожные круизы поехать зимой
Новый год на поезде. В какие железнодорожные круизы поехать зимой
Новый год на поезде. В какие железнодорожные круизы поехать зимой
Путешествие на поезде — полноценный отдых с длительными остановками, экскурсиями и приключениями, а не только способ добраться из одного города в другой.
2025-11-06T08:01:00+03:00
2025-11-06T08:01:00+03:00
2025-11-06T08:14:00+03:00
туризм
москва
великий устюг
киров
дед мороз
снегурочка
федеральная пассажирская компания
ржд
москва
великий устюг
киров
2025
Новый год на поезде. В какие железнодорожные круизы поехать зимой
"РЖД Тур": цена нового круиза "Вятская сказка" начинается от 38 тысяч рублей
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. Путешествие на поезде — полноценный отдых с длительными остановками, экскурсиями и приключениями, а не только способ добраться из одного города в другой. В поездке туристы знакомятся с достопримечательностями, местной гастрономией и сказочными персонажами. Какие маршруты доступны в зимние каникулы, что и где можно увидеть и сколько стоит такой отпуск — в материале РИА Новости.
Каждую зиму туркомпании предлагают что-то новое поклонникам железнодорожных путешествий. В этом году дебютирует круиз "Вятская сказка". Первый рейс отправится из Москвы 19 декабря, рассказали в компании "РЖД Тур". В программе — знакомство с городом Кировом, который в 2025-м был новогодней столицей страны, но не только.
"В одном маршруте мы решили объединить две удивительные локации: "Заповедник сказок" в Кирове и "Вотчину Деда Мороза" в Великом Устюге. Это увлекательное семейное путешествие. Участников ждут встречи с русскими сказочными персонажами, развлечения на свежем воздухе и настоящее волшебство", — отметили в компании.
В Кирове — прогулка по зимнему лесу, шанс попробовать силы в богатырских забавах, играх красных девиц, посещение "сладкого" музея, где можно ненадолго стать мастером по приготовлению шоколада или леденцов.
В Великом Устюге Дед Мороз подарит подарки, пригласит в терем, познакомит с помощниками. Далее — прогулка по "Тропе сказок", ремесленные мастер-классы и посещение вертепного представления.
Продолжительность: четыре дня.
Стоимость: от 38 тысяч рублей.
Великий Устюг остается одним из самых популярных направлений зимних путешествий. Некоторые едут целенаправленно только туда. Туристы хотят ощутить праздничную атмосферу, ожидание чуда. Программа в Великий Устюг из двух столиц называется "Зимняя сказка" и занимает три дня. Из Москвы туристы заглянут также в Кострому — на родину Снегурочки — и в Ипатьевский монастырь, а питерцы — в Вологду, где познакомятся с деревянным зодчеством и знаменитым местным кружевом. Эти маршруты востребованы каждый год.
Продолжительность: три дня.
Стоимость: от 50 тысяч рублей.
Еще новинка сезона — визит на поезде к Деду Морозу из Минеральных Вод, Краснодара и Ростова-на-Дону, уточняют в Федеральной пассажирской компании (АО "ФПК").
Помимо Великого Устюга, пассажиры посетят Нижний Новгород. Там запланированы визиты в Кремль и на фабрику елочных игрушек. Поезда отправятся по маршруту в декабре и январе.
Продолжительность: пять-семь дней.
Стоимость на сайте РЖД: от 39 тысяч рублей.
Другой уникальный зимний рейс совершит поезд "Жигулевские выходные". Место отправления и прибытия — Москва.
Путешественники полюбуются зимними пейзажами Самары, Тольятти, Сызрани, попробуют местные гастрономические изыски: шихобаловскую уху, пироги с бещевской вишней. Гурманам понравится: предусмотрено посещение фермерских хозяйств, пекарен, сыроварен и баров.
Продолжительность: три дня.
Стоимость: от 24 тысяч рублей.
Выбравшие тур "Величие Севера" встретят Новый год на колесах — прямо в пути. А первый день 2026-го проведут в горном парке "Рускеала". Также в программе — Великий Устюг и Архангельск.
Продолжительность: пять дней.
Стоимость: от 85 тысяч рублей.
Туристский поезд "По Золотому кольцу", стартующий из столицы, позволит гостям увидеть достопримечательности Иваново, Мурома, Владимира, Суздаля. Встреча Нового года — в Ярославле.
Продолжительность: пять дней.
Стоимость: от 64,5 тысячи рублей.
Произносить тосты в новогоднюю ночь в Петрозаводске предстоит участникам круиза "В Карелию". Отправление из Москвы, на маршруте — Сортавала и Выборг, сообщили в ФПК.
Продолжительность: пять дней.
Стоимость: от 64,5 тысячи рублей.
Среди зимних железнодорожных туров эксперты выделяют также "Малахит": Нижний Новгород, Казань и Екатеринбург.
Тур "В Сибирь" — это, помимо столицы Татарстана, Тюмень, Тобольск и Пермь.
"Серебряный маршрут" — Псков, Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль.
Поклонникам гастрономического туризма предлагают не только "Жигулевские выходные", но и возможность познакомиться с кухней Марий Эл в путешествии "Вкусно едем. ВкусноЙошка!" в Йошкар-Олу.
Тем, кто не уверен, что формат на поезде подходящий, стоит попробовать однодневные туры в Тверь и Торжок "По государевой дороге" или в Переславль-Залесский — "К Царю Берендею".
Также интересен "Новогодний Белорусский вояж" из Москвы и Санкт-Петербурга. Участники посетят Минск, Брест и Гродно.
Стоимость турпакета зависит от его длительности, маршрута, количества экскурсий, категории вагона: понятно, что СВ дороже, чем плацкарт.
Минимальная цена включает только проезд на поезде. Тогда за экскурсии (их можно докупить у проводника), питание, входные билеты нужно платить дополнительно. Но и полный пакет, разумеется, предлагают.
У железнодорожных путешествий есть постоянные поклонники: им нравится ночевать в поезде, не тратясь на отели, и каждый день знакомиться с новым городом.
Если туры в Великий Устюг пользуются повышенным спросом у семей с детьми, то остальные чаще приобретают туристы старше 40 лет. Многие — по рекомендации друзей и родных.
Участники рынка оценивают рост спроса за год в 30 процентов и отмечают, что на многие праздничные даты уже мало мест.