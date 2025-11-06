МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Украинские войска сталкиваются с большим количеством ампутаций из-за неправильного наложения жгута, сообщает британская газета Украинские войска сталкиваются с большим количеством ампутаций из-за неправильного наложения жгута, сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

"Десятки тысяч украинских солдат вернулись домой с линии фронта без конечностей — многим из них потребуется поддержка на всю оставшуюся жизнь. Каждая четвертая ампутация связана с неправильным использованием простого предмета медицинского назначения: жгута", — говорится в материале.

Издание отмечает, что причина кризиса кроется в украинских медицинских рекомендациях, основанных на методах, которыми США и их союзники справлялись с потерями в Ираке Афганистане , и не соответствующих условиям современной войны.

В тексте также подчеркивается, что ненадлежащая поддержка пострадавших военных со стороны государства может в будущем иметь серьезные последствия для стабильности страны.

"Из истории мы знаем, что в предыдущих конфликтах, например, во время Первой мировой войны, военнослужащие-инвалиды как политическая лоббистская группа приобрели большое влияние после конфликта. И я не вижу причин, почему в этот раз все будет иначе", — цитирует газета слова бывшего хирурга-консультанта и британского военного медика Эдди Чалонера.