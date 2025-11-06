https://ria.ru/20251106/krizis-2053197157.html
"Десятки тысяч". На Западе забили тревогу из-за нового кризиса в ВСУ
"Десятки тысяч". На Западе забили тревогу из-за нового кризиса в ВСУ - РИА Новости, 06.11.2025
"Десятки тысяч". На Западе забили тревогу из-за нового кризиса в ВСУ
Украинские войска сталкиваются с большим количеством ампутаций из-за неправильного наложения жгута, сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T15:02:00+03:00
2025-11-06T15:02:00+03:00
2025-11-06T17:52:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979975973_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a236945f4091309493ea2d1ff732841.jpg
https://ria.ru/20251106/panika-2053151928.html
https://ria.ru/20251106/telegraph-2053170587.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979975973_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_ac17fbb4d3101d00913a7a99f122c66d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, сво
В мире, США, Украина, Россия, СВО
"Десятки тысяч". На Западе забили тревогу из-за нового кризиса в ВСУ
Telegraph: неправильное применение жгута привело к росту числа ампутаций в ВСУ
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости.
Украинские войска сталкиваются с большим количеством ампутаций из-за неправильного наложения жгута, сообщает британская газета The Telegraph
со ссылкой на источники.
"Десятки тысяч украинских солдат вернулись домой с линии фронта без конечностей — многим из них потребуется поддержка на всю оставшуюся жизнь. Каждая четвертая ампутация связана с неправильным использованием простого предмета медицинского назначения: жгута", — говорится в материале.
Издание отмечает, что причина кризиса кроется в украинских медицинских рекомендациях, основанных на методах, которыми США
и их союзники справлялись с потерями в Ираке
и Афганистане
, и не соответствующих условиям современной войны.
В тексте также подчеркивается, что ненадлежащая поддержка пострадавших военных со стороны государства может в будущем иметь серьезные последствия для стабильности страны.
"Из истории мы знаем, что в предыдущих конфликтах, например, во время Первой мировой войны, военнослужащие-инвалиды как политическая лоббистская группа приобрели большое влияние после конфликта. И я не вижу причин, почему в этот раз все будет иначе", — цитирует газета слова бывшего хирурга-консультанта и британского военного медика Эдди Чалонера.
В среду представители силовых структур в беседе с РИА Новости рассказали, что украинское командование возмущено работой территориальных центров комплектования, которые для выполнения плана по мобилизации отправляют в учебные центры инвалидов или бездомных.