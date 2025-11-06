Рейтинг@Mail.ru
"Десятки тысяч". На Западе забили тревогу из-за нового кризиса в ВСУ
15:02 06.11.2025 (обновлено: 17:52 06.11.2025)
"Десятки тысяч". На Западе забили тревогу из-за нового кризиса в ВСУ
"Десятки тысяч". На Западе забили тревогу из-за нового кризиса в ВСУ
Украинские войска сталкиваются с большим количеством ампутаций из-за неправильного наложения жгута, сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на... РИА Новости, 06.11.2025
"Десятки тысяч". На Западе забили тревогу из-за нового кризиса в ВСУ

Telegraph: неправильное применение жгута привело к росту числа ампутаций в ВСУ

© AP Photo / Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Украинские войска сталкиваются с большим количеством ампутаций из-за неправильного наложения жгута, сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.
"Десятки тысяч украинских солдат вернулись домой с линии фронта без конечностей — многим из них потребуется поддержка на всю оставшуюся жизнь. Каждая четвертая ампутация связана с неправильным использованием простого предмета медицинского назначения: жгута", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"На грани краха". СМИ сообщили о панике режима Зеленского
Вчера, 11:26
Издание отмечает, что причина кризиса кроется в украинских медицинских рекомендациях, основанных на методах, которыми США и их союзники справлялись с потерями в Ираке и Афганистане, и не соответствующих условиям современной войны.
В тексте также подчеркивается, что ненадлежащая поддержка пострадавших военных со стороны государства может в будущем иметь серьезные последствия для стабильности страны.
"Из истории мы знаем, что в предыдущих конфликтах, например, во время Первой мировой войны, военнослужащие-инвалиды как политическая лоббистская группа приобрели большое влияние после конфликта. И я не вижу причин, почему в этот раз все будет иначе", — цитирует газета слова бывшего хирурга-консультанта и британского военного медика Эдди Чалонера.
В среду представители силовых структур в беседе с РИА Новости рассказали, что украинское командование возмущено работой территориальных центров комплектования, которые для выполнения плана по мобилизации отправляют в учебные центры инвалидов или бездомных.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
СМИ рассказали, что произошло с элитными военными ВСУ в Днепропетровске
Вчера, 12:39
 
В мире
 
 
