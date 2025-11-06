Простого выхода из украинского кризиса нет, заявил Константинов

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Просто выхода из украинского кризиса нет, так как в России и на Украине проживает один народ, который на определенном этапе истории разделился и потерял общую идею, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
В четверг в Москве стартовал Ялтинский международный форум – 2025.
"Выход из украинского кризиса – он не такой простой, по одной простой причине, что мы одна семья с украинцами, один народ", - сказал Константинов во время приветственного обращения к участникам форума.
"Часть Украины заболела евроинтеграцией и пошла другим путем. Крым с этим не согласился и воспользовался своим правом вернуться на свою родину. У нас это получилось, получился крымский феномен", - подчеркнул глава парламента.
По его мнению, мирное соглашение по урегулированию украинского конфликта должно быть справедливым по отношению к России и гарантировать ее безопасность, а территория Украины должна быть в сфере влияния Русского мира.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
