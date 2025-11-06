Простого выхода из украинского кризиса нет, заявил Константинов

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Просто выхода из украинского кризиса нет, так как в России и на Украине проживает один народ, который на определенном этапе истории разделился и потерял общую идею, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его мнению, мирное соглашение по урегулированию украинского конфликта должно быть справедливым по отношению к России и гарантировать ее безопасность, а территория Украины должна быть в сфере влияния Русского мира.