В Мексике подросток застрелил мэра Уруапана
В Мексике подросток застрелил мэра Уруапана - РИА Новости, 06.11.2025
В Мексике подросток застрелил мэра Уруапана
Прокуратура мексиканского штата Мичоакан установила личность нападавшего, убившего мэра города Уруапан Карлоса Мансо - это 17-летний подросток из соседнего...
06.11.2025
2025-11-06T23:00:00+03:00
2025-11-06T23:05:00+03:00
МЕХИКО, 6 ноя - РИА Новости. Прокуратура мексиканского штата Мичоакан установила личность нападавшего, убившего мэра города Уруапан Карлоса Мансо - это 17-летний подросток из соседнего города, застреленный при нападении, сообщил генеральный прокурор штата Карлос Торрес Пинья.
"Вчера, 5 ноября, был идентифицирован и опознан исполнитель этого убийства. Это Виктор Мануэль Убальдо Видалес, 17 лет, уроженец и житель муниципалитета Парачо. Его семья подтвердила, что он ушел из дома за неделю до происшествия", - заявил Торрес Пинья на пресс-конференции, его выступление показало в соцсети Х издание Ri Noticias.
По словам прокурора, экспертизы, проведенные в отношении тела Видалеса, включая анализ на следы пороха, подтвердили его непосредственное участие в нападении. Расследование продолжается, поскольку в нападении участвовали как минимум два человека, а само преступление связано с деятельностью организованных преступных группировок. Следственные действия ведутся совместно с федеральными структурами, включая министерство безопасности и гражданской защиты Мексики
.
Мэр Уруапана Карлос Мансо, ранее депутат федерального конгресса от правящей партии "Движение национального возрождения Morena", был застрелен вечером 2 ноября во время празднования Дня мёртвых. Двое подозреваемых были задержаны, один из нападавших ликвидирован.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум
после этого убийства объявила о подготовке "плана мира и справедливости" для штата Мичоакан
, направленного на усиление безопасности, борьбу с вымогательством и восстановление доверия жителей региона.