В Мексике подросток застрелил мэра Уруапана

"Вчера, 5 ноября, был идентифицирован и опознан исполнитель этого убийства. Это Виктор Мануэль Убальдо Видалес, 17 лет, уроженец и житель муниципалитета Парачо. Его семья подтвердила, что он ушел из дома за неделю до происшествия", - заявил Торрес Пинья на пресс-конференции, его выступление показало в соцсети Х издание Ri Noticias.