В Мексике подросток застрелил мэра Уруапана
23:00 06.11.2025 (обновлено: 23:05 06.11.2025)
В Мексике подросток застрелил мэра Уруапана
в мире, мексика, мичоакан, клаудия шейнбаум
В мире, Мексика, Мичоакан, Клаудия Шейнбаум
В Мексике подросток застрелил мэра Уруапана

© iStock.com / GummyBoneПолицейский автомобиль в Мексике
Полицейский автомобиль в Мексике - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© iStock.com / GummyBone
Полицейский автомобиль в Мексике. Архивное фото
МЕХИКО, 6 ноя - РИА Новости. Прокуратура мексиканского штата Мичоакан установила личность нападавшего, убившего мэра города Уруапан Карлоса Мансо - это 17-летний подросток из соседнего города, застреленный при нападении, сообщил генеральный прокурор штата Карлос Торрес Пинья.
"Вчера, 5 ноября, был идентифицирован и опознан исполнитель этого убийства. Это Виктор Мануэль Убальдо Видалес, 17 лет, уроженец и житель муниципалитета Парачо. Его семья подтвердила, что он ушел из дома за неделю до происшествия", - заявил Торрес Пинья на пресс-конференции, его выступление показало в соцсети Х издание Ri Noticias.
По словам прокурора, экспертизы, проведенные в отношении тела Видалеса, включая анализ на следы пороха, подтвердили его непосредственное участие в нападении. Расследование продолжается, поскольку в нападении участвовали как минимум два человека, а само преступление связано с деятельностью организованных преступных группировок. Следственные действия ведутся совместно с федеральными структурами, включая министерство безопасности и гражданской защиты Мексики.
Мэр Уруапана Карлос Мансо, ранее депутат федерального конгресса от правящей партии "Движение национального возрождения Morena", был застрелен вечером 2 ноября во время празднования Дня мёртвых. Двое подозреваемых были задержаны, один из нападавших ликвидирован.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум после этого убийства объявила о подготовке "плана мира и справедливости" для штата Мичоакан, направленного на усиление безопасности, борьбу с вымогательством и восстановление доверия жителей региона.
Сотрудники экстренных служб Мексики - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В Мексике из-за взрыва в магазине погибли 22 человека, сообщают СМИ
2 ноября, 05:44
 
В миреМексикаМичоаканКлаудия Шейнбаум
 
 
