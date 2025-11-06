https://ria.ru/20251106/kriminal-2053289425.html
В Москве задержали таксиста, обвиняемого в надругательстве над пассажиркой
В Москве задержали таксиста, обвиняемого в надругательстве над пассажиркой
2025-11-06T20:32:00+03:00
2025-11-06T20:32:00+03:00
2025-11-06T20:48:00+03:00
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)

москва
россия
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007191157_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_563f203232da89e542756a3d915c85c5.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Таксист, обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера против 18-летней пассажирки в Москве, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении водителя столичного такси. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 132 УК РФ
(насильственные действия сексуального характера)", - говорится в сообщении в Telegram-канале столичного СК
.
По данным следствия, во вторник фигурант воспользовался отсутствием вокруг других людей и совершил в салоне автомобиля насильственные действия сексуального характера в отношении 18-летней пассажирки. После чего мужчина сбежал, а девушка обратилась в полицию.
"Фигурант оперативно задержан. С ним проведены необходимые следственные действия, ему предъявлено обвинение", - добавили в ведомстве.
Следствие намерено ходатайствовать перед судом Москвы
об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.