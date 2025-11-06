Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали таксиста, обвиняемого в надругательстве над пассажиркой
20:32 06.11.2025 (обновлено: 20:48 06.11.2025)
В Москве задержали таксиста, обвиняемого в надругательстве над пассажиркой
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали таксиста, обвиняемого в надругательстве над пассажиркой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль полиции
Автомобиль полиции. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Таксист, обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера против 18-летней пассажирки в Москве, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении водителя столичного такси. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)", - говорится в сообщении в Telegram-канале столичного СК.
По данным следствия, во вторник фигурант воспользовался отсутствием вокруг других людей и совершил в салоне автомобиля насильственные действия сексуального характера в отношении 18-летней пассажирки. После чего мужчина сбежал, а девушка обратилась в полицию.
"Фигурант оперативно задержан. С ним проведены необходимые следственные действия, ему предъявлено обвинение", - добавили в ведомстве.
Следствие намерено ходатайствовать перед судом Москвы об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Шахин Аббасов, обвиняемый в убийстве байкера Кирилла Ковалева, в Московском городском суде. 6 ноября 2025 года - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Обвиняемому в убийстве байкера в Москве вынесли приговор
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
