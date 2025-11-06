В Москве задержали таксиста, обвиняемого в надругательстве над пассажиркой

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Таксист, обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера против 18-летней пассажирки в Москве, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

По данным следствия, во вторник фигурант воспользовался отсутствием вокруг других людей и совершил в салоне автомобиля насильственные действия сексуального характера в отношении 18-летней пассажирки. После чего мужчина сбежал, а девушка обратилась в полицию.