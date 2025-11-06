https://ria.ru/20251106/kreml-2053180874.html
В Кремле ожидают дальнейших ограничений для россиян в Европе
В Кремле ожидают дальнейших ограничений для россиян в Европе - РИА Новости, 06.11.2025
В Кремле ожидают дальнейших ограничений для россиян в Европе
Можно предположить, что европейцы будут вводить дальнейшие ограничения на передвижения для россиян, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2025
в мире, дмитрий песков
