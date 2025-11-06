СК завершил расследование дела о краже полезных ископаемых под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 6 ноя – РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела против руководителей двух коммерческих организаций, обвиняемых в хищении полезных ископаемых в Березовском районе Красноярского края на сумму более 535 миллионов рублей, сообщает региональный главк СК РФ.

"В результате фигуранты совершили хищение песчано-гравийной смеси в общем объеме более 900 тысяч кубометров стоимостью более 535 млн рублей. Похищенными полезными ископаемыми они распорядились по своему усмотрению. Уголовные дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительных заключений и последующего направления в суд для рассмотрения по существу", - сообщает пресс-служба.