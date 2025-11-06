https://ria.ru/20251106/krazha-2053128114.html
СК завершил расследование дела о краже полезных ископаемых под Красноярском
СК завершил расследование дела о краже полезных ископаемых под Красноярском
Следователи завершили расследование уголовного дела против руководителей двух коммерческих организаций, обвиняемых в хищении полезных ископаемых в Березовском... РИА Новости, 06.11.2025
происшествия
россия
березовский район
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
березовский район
красноярский край
КРАСНОЯРСК, 6 ноя – РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела против руководителей двух коммерческих организаций, обвиняемых в хищении полезных ископаемых в Березовском районе Красноярского края на сумму более 535 миллионов рублей, сообщает региональный главк СК РФ.
"Завершено расследование уголовных дел в отношении руководителей двух коммерческих компаний в сфере разработки гравийных и песчаных карьеров. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении 3 эпизодов преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ
(хищение полезных ископаемых группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с сентября 2022 по ноябрь 2024 года фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, не имея лицензии на добычу полезных ископаемых, совершили хищение песчано-гравийной смеси на участке, расположенном вблизи поселка Березовка Березовского района Красноярского края
. Кроме того, в период с 2018 по 2024 год один из фигурантов уголовного дела самостоятельно совершил кражу полезного ископаемого.
"В результате фигуранты совершили хищение песчано-гравийной смеси в общем объеме более 900 тысяч кубометров стоимостью более 535 млн рублей. Похищенными полезными ископаемыми они распорядились по своему усмотрению. Уголовные дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительных заключений и последующего направления в суд для рассмотрения по существу", - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что уголовное дело возбуждалось на основании материалов регионального УФСБ России.