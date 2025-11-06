Рейтинг@Mail.ru
Кравцов предложил провести в 2026 году съезд учителей физкультуры - РИА Новости, 06.11.2025
19:12 06.11.2025
Кравцов предложил провести в 2026 году съезд учителей физкультуры
Кравцов предложил провести в 2026 году съезд учителей физкультуры - РИА Новости, 06.11.2025
Кравцов предложил провести в 2026 году съезд учителей физкультуры
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов предложил провести в 2026 году первый всероссийский съезд учителей физкультуры и пригласил туда президента РФ Владимира... РИА Новости, 06.11.2025
Кравцов предложил провести в 2026 году съезд учителей физкультуры

Кравцов предложил провести I съезд учителей физкультуры и пригласил туда Путина

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов предложил провести в 2026 году первый всероссийский съезд учителей физкультуры и пригласил туда президента РФ Владимира Путина.
«
"Мы предлагаем в первом квартале следующего года совместно с Минспортом провести первый всероссийский съезд учителей физкультуры и приглашаем Вас, Владимир Владимирович, принять в нём участие", - сказал Кравцов в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.
