Рейтинг@Mail.ru
Оснований увеличивать или уменьшать сроки обучения нет, заявил Кравцов - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/kravtsov-2053181902.html
Оснований увеличивать или уменьшать сроки обучения нет, заявил Кравцов
Оснований увеличивать или уменьшать сроки обучения нет, заявил Кравцов - РИА Новости, 06.11.2025
Оснований увеличивать или уменьшать сроки обучения нет, заявил Кравцов
Серьезных оснований увеличивать или уменьшать сроки обучения в российских школах нет, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T13:28:00+03:00
2025-11-06T13:28:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
владислав гриб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050006256_0:179:2890:1805_1920x0_80_0_0_100a2a8b6bbc6b55039bfed247c73d8b.jpg
https://ria.ru/20251031/rossija-2052007941.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050006256_124:0:2767:1982_1920x0_80_0_0_67ed05cbec0ee8f91947bffbe86b4d2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей кравцов, владислав гриб
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Владислав Гриб
Оснований увеличивать или уменьшать сроки обучения нет, заявил Кравцов

Кравцов: серьезных оснований увеличивать или уменьшать сроки обучения школах нет

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинистр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Серьезных оснований увеличивать или уменьшать сроки обучения в российских школах нет, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Каких-то серьезных оснований сейчас менять, увеличивать, уменьшать сроки обучения нет", - сказал министр телеканалу "Звезда".
Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб сказал, что Россия готова к переходу на 12-летнее школьное обучение, вопрос лишь во времени.
Ученики начальных классов - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Россия готова к переходу на 12-летнее школьное обучение, заявили в ОП
31 октября, 08:45
 
ОбществоРоссияСергей КравцовВладислав Гриб
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала