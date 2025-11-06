Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ сдались в плен в Красноармейске - РИА Новости, 06.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:36 06.11.2025 (обновлено: 10:45 06.11.2025)
Боевики ВСУ сдались в плен в Красноармейске
Боевики ВСУ сдались в плен в Красноармейске
Группировка войск "Центр" взяла в плен военнослужащих 68-й отдельной егерской бригады ВСУ, находившихся в окружении в Красноармейске, сообщили в Минобороны.
2025
Военнопленный: "Кругом лежат трехсотые, двухсотые. Некуда идти. Семь дней без еды. Воды нет, еды нет"
"Кругом лежат трехсотые, двухсотые. Некуда идти. Семь дней без еды. Воды нет, еды нет". Боевики ВСУ добровольно сдались в плен в Красноармейске, сообщили в Минобороны России. (Они) оказались брошены своим командованием и не могли больше находиться под обстрелами.
Командир штурмового отряда: "Купянск в течение ближайшей недели будет освобожден"
Командир штурмового отряда российских войск выразил уверенность, что Купянск в течение ближайшей недели будет освобожден.
Боевики ВСУ сдались в плен в Красноармейске

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Группировка войск "Центр" взяла в плен военнослужащих 68-й отдельной егерской бригады ВСУ, находившихся в окружении в Красноармейске, сообщили в Минобороны.
Отмечается, что украинские боевики сдались в плен добровольно, поскольку командование их бросило, а сами они больше не могли находиться под обстрелами артиллерии и беспилотников.
Бойцы запускают борт разведчик - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
"Идти им некуда". Что приготовили для ВСУ в Красноармейске
5 ноября, 13:28
"Кругом лежат трехсотые, двухсотые. Некуда идти. Семь дней без еды. Воды нет, еды нет. БК нет. В подвалах, в блиндажах. Где приходилось, там прятались. Некуда было деваться, все", — рассказал военнопленный Геннадий Чернадчук.
Как заявили в министерстве, военные ВСУ голодали по четыре-семь дней и питались тем, что найдут в подвалах, поскольку провизию им не доставляли даже с помощью дронов.
Уточняется, что пока одна группа украинских боевиков решалась сдаться, их сослуживцы предприняли безуспешную попытку прорвать окружение и больше на связь не выходили. По словам самих пленных, с каждым днем в городе растет число раненых, но помощь им оказать невозможно из-за отсутствия лекарств.

Окружение ВСУ

К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военнослужащих. Тем временем войска "Центра" завершили окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Российская сторона призывает противника сдаваться.

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей город на две части. Она служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение населенного пункта даст возможность форсировать реку и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.

Димитров вместе с Красноармейском составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Мирошник: вина за убийство людей дронами под Купянском лежит на Киеве
5 ноября, 11:55
Сейчас российские бойцы продолжают сжимать кольцо окружения. Сужение района блокировки происходит и с северо-востока, в районе села Петропавловка.
Как отметили в Минобороны, подразделения ВСУ находятся в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение, делая заявления о зачистке этих районов, либо полностью потерял связь с реальностью, предположили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
