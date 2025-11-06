МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Группировка войск "Центр" взяла в плен военнослужащих 68-й отдельной егерской бригады ВСУ, находившихся в окружении в Красноармейске, сообщили в Минобороны.
Отмечается, что украинские боевики сдались в плен добровольно, поскольку командование их бросило, а сами они больше не могли находиться под обстрелами артиллерии и беспилотников.
"Кругом лежат трехсотые, двухсотые. Некуда идти. Семь дней без еды. Воды нет, еды нет. БК нет. В подвалах, в блиндажах. Где приходилось, там прятались. Некуда было деваться, все", — рассказал военнопленный Геннадий Чернадчук.
Как заявили в министерстве, военные ВСУ голодали по четыре-семь дней и питались тем, что найдут в подвалах, поскольку провизию им не доставляли даже с помощью дронов.
Уточняется, что пока одна группа украинских боевиков решалась сдаться, их сослуживцы предприняли безуспешную попытку прорвать окружение и больше на связь не выходили. По словам самих пленных, с каждым днем в городе растет число раненых, но помощь им оказать невозможно из-за отсутствия лекарств.
Окружение ВСУ
К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военнослужащих. Тем временем войска "Центра" завершили окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Российская сторона призывает противника сдаваться.
Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей город на две части. Она служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение населенного пункта даст возможность форсировать реку и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.
Димитров вместе с Красноармейском составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.
Сейчас российские бойцы продолжают сжимать кольцо окружения. Сужение района блокировки происходит и с северо-востока, в районе села Петропавловка.
Как отметили в Минобороны, подразделения ВСУ находятся в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение, делая заявления о зачистке этих районов, либо полностью потерял связь с реальностью, предположили в ведомстве.
