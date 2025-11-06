Боевики ВСУ сдались в плен в Красноармейске

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" захватили военнослужащих 68-й отдельной егерской бригады ВСУ, находившихся в окружении в Красноармейске, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

Украинские боевики, как отметили в ведомстве, сдались российским военным добровольно, потому что "оказались брошены своим командованием и не могли больше находиться под обстрелами артиллерии и беспилотных летательных аппаратов"

"Кругом лежат трёхсотые, двухсотые. Некуда идти. Семь дней без еды. Воды нет, еды нет. БК нету. В подвалах, в блиндажах. Где приходилось, там прятались. Некуда было деваться, всё", – рассказал пленный военнослужащий ВСУ Чернадчук Геннадий.

"Из-за окружения подвоз провизии и боеприпасов не осуществлялся даже с помощью дронов и боевики голодали по 4-7 дней, питаясь тем, что найдут в подвалах, в которых укрывались", - рассказали в Минобороны РФ о ситуации, в которой ВСУ находятся в Красноармейске.

Отмечается, что пока группа украинских военнослужащих решалась сдаться, их сослуживцы попробовали прорваться, но после попытки на связь больше не выходили. По словам пленных, в городе с каждым днем становится все больше раненых, но помощь им оказать невозможно, потому что нет медикаментов, уточнили в российском ведомстве.

Димитров вместе с Красноармейском составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.