Боевики ВСУ сдались в плен в Красноармейске - РИА Новости, 06.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
09:22 06.11.2025 (обновлено: 09:25 06.11.2025)
Боевики ВСУ сдались в плен в Красноармейске
Боевики ВСУ сдались в плен в Красноармейске
Военнослужащие группировки войск "Центр" захватили военнослужащих 68-й отдельной егерской бригады ВСУ, находившихся в окружении в Красноармейске, сообщили в... РИА Новости, 06.11.2025
Новости
Военнопленный: "Кругом лежат трехсотые, двухсотые. Некуда идти. Семь дней без еды. Воды нет, еды нет"
"Кругом лежат трехсотые, двухсотые. Некуда идти. Семь дней без еды. Воды нет, еды нет". Боевики ВСУ добровольно сдались в плен в Красноармейске, сообщили в Минобороны России. (Они) оказались брошены своим командованием и не могли больше находиться под обстрелами.
Боевики ВСУ сдались в плен в Красноармейске

Украинские боевики добровольно сдались в плен в Красноармейске

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" захватили военнослужащих 68-й отдельной егерской бригады ВСУ, находившихся в окружении в Красноармейске, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
Украинские боевики, как отметили в ведомстве, сдались российским военным добровольно, потому что "оказались брошены своим командованием и не могли больше находиться под обстрелами артиллерии и беспилотных летательных аппаратов"
Бойцы запускают борт разведчик - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
"Идти им некуда". Что приготовили для ВСУ в Красноармейске
Вчера, 13:28
"Кругом лежат трёхсотые, двухсотые. Некуда идти. Семь дней без еды. Воды нет, еды нет. БК нету. В подвалах, в блиндажах. Где приходилось, там прятались. Некуда было деваться, всё", – рассказал пленный военнослужащий ВСУ Чернадчук Геннадий.
"Из-за окружения подвоз провизии и боеприпасов не осуществлялся даже с помощью дронов и боевики голодали по 4-7 дней, питаясь тем, что найдут в подвалах, в которых укрывались", - рассказали в Минобороны РФ о ситуации, в которой ВСУ находятся в Красноармейске.
Отмечается, что пока группа украинских военнослужащих решалась сдаться, их сослуживцы попробовали прорваться, но после попытки на связь больше не выходили. По словам пленных, в городе с каждым днем становится все больше раненых, но помощь им оказать невозможно, потому что нет медикаментов, уточнили в российском ведомстве.
Бойцы расчеты БПЛА 56-го отдельного батальона спецназначения Хан устанавливают борт - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
"Котел захлопнулся". Как развивается наступление на Красноармейск
4 ноября, 08:00
В конце октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что группировка "Центр" завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Их попытки вырваться пресекаются, российская сторона призывает противника сдаваться.

Димитров вместе с Красноармейском составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

На прошлой неделе Путин поручил Минобороны обеспечить проезд представителей иностранных СМИ в районы блокировки украинских войск в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Посетить их могут в том числе украинские журналисты. Командование готово при необходимости прекратить боевые действия в этих районах на пять-шесть часов, обеспечив коридоры беспрепятственного въезда и выезда группами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьДимитровВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
