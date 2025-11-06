Рейтинг@Mail.ru
Космонавт Кудь-Сверчков рассказал, как дети хотели отправить в космос кота
Наука
 
21:25 06.11.2025 (обновлено: 21:26 06.11.2025)
Космонавт Кудь-Сверчков рассказал, как дети хотели отправить в космос кота
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что его дети предлагали ему взять с собой в полет на Международную космическую станцию кота, который живёт... РИА Новости, 06.11.2025
наука
Космонавт Кудь-Сверчков рассказал, как дети хотели отправить в космос кота

ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 6 ноя – РИА Новости. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что его дети предлагали ему взять с собой в полет на Международную космическую станцию кота, который живёт у них дома, но это невозможно, поэтому в космос отправится вязаный кот, он станет индикатором невесомости экипажа.
«
"Дети почему-то попросили отправить меня кота, который появился в нашем доме между полётами. Я сказал, что это невозможно сделать по объективным причинам, мы не можем брать с собой животных... тогда они предложили... заменить живого, и таким образом появился рыжий кот, который полетит с нашим экипажем", - сказал Кудь-Сверчков на предполётной пресс-конференции.
При этом командир экипажа уточнил, что индикаторов в корабле "Союз МС-28" будет несколько.
Как рассказал бортинженер корабля Сергей Микаев, вторым будет вязаный космонавт, которого сделали ученики школы номер один города Гагарин. Вернувшись из космоса, экипаж планирует вернуть игрушку в школу.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-28"запланирован на 27 ноября с космодрома Байконур. Корабль полетит к Международной космической станции по сверхкороткой двухвитковой схеме и доберётся до станции за три с небольшим часа. Ожидается, что на МКС космонавты проведут 242 суток. В основной состав экипажа корабля входят российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и американский астронавт Кристофер Уильямс. В дублирующий – россияне Пётр Дубров и Анна Кикина, а также американец Анил Менон.
Российский космонавт во время выхода в открытый космос - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В скафандре на 12 часов работы нет необходимости, заявили в "Звезде"
18 марта, 05:50
 
Наука
 
 
