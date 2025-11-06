Космонавт Кудь-Сверчков рассказал, как дети хотели отправить в космос кота

ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 6 ноя – РИА Новости. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что его дети предлагали ему взять с собой в полет на Международную космическую станцию кота, который живёт у них дома, но это невозможно, поэтому в космос отправится вязаный кот, он станет индикатором невесомости экипажа.