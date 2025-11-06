В Махачкале поймали коров, вытаптывавших молодые деревья в лесу

МАХАЧКАЛА, 6 ноя - РИА Новости. Специалисты службы по работе с бродячими животными Махачкалы отловили крупный рогатый скот, который уничтожил насаждения в Эльтавском лесу, сообщается в Telegram-канале муниципального учреждения.

В четверг общественный деятель Мадина Ибрагимова опубликовала в своем Telegram-канале ролики со скотом, который пасется в Эльтавском лесу. Она сообщала, что коровы уничтожают молодые деревья, которые недавно высадили экоактивисты: вытаптывают саженцы, повреждают корневую систему копытами и обдирают кору рогами.

"Вчера в Эльтавском парке крупный рогатый скот (КРС) уничтожали насаждения, горожане запечатлели данный факт. Изображенные на видеозаписи КРС отловлены сегодня в ходе рейдовых мероприятий на улица Шелковая", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении владельца животных будут приняты меры административного характере. Кроме того, готовится иск в суд о взыскании ущерба, который может составить до 500 тысяч рублей.