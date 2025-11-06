https://ria.ru/20251106/korovy-2053312714.html
В Махачкале поймали коров, вытаптывавших молодые деревья в лесу
В Махачкале поймали коров, вытаптывавших молодые деревья в лесу - РИА Новости, 06.11.2025
В Махачкале поймали коров, вытаптывавших молодые деревья в лесу
Специалисты службы по работе с бродячими животными Махачкалы отловили крупный рогатый скот, который уничтожил насаждения в Эльтавском лесу, сообщается в... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T23:26:00+03:00
2025-11-06T23:26:00+03:00
2025-11-06T23:29:00+03:00
происшествия
махачкала
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923727366_0:0:2899:1630_1920x0_80_0_0_6e2a35f80bda238fc497bd0cd247e786.jpg
https://ria.ru/20250304/dagestan-2003011836.html
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923727366_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c984995e590806047cf359b056150e3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала
В Махачкале поймали коров, вытаптывавших молодые деревья в лесу
В Махачкале отловили коров, которые уничтожали молодые деревья в Эльтавском лесу
МАХАЧКАЛА, 6 ноя - РИА Новости. Специалисты службы по работе с бродячими животными Махачкалы отловили крупный рогатый скот, который уничтожил насаждения в Эльтавском лесу, сообщается в Telegram-канале муниципального учреждения.
В четверг общественный деятель Мадина Ибрагимова опубликовала в своем Telegram-канале ролики со скотом, который пасется в Эльтавском лесу. Она сообщала, что коровы уничтожают молодые деревья, которые недавно высадили экоактивисты: вытаптывают саженцы, повреждают корневую систему копытами и обдирают кору рогами.
"Вчера в Эльтавском парке крупный рогатый скот (КРС) уничтожали насаждения, горожане запечатлели данный факт. Изображенные на видеозаписи КРС отловлены сегодня в ходе рейдовых мероприятий на улица Шелковая", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении владельца животных будут приняты меры административного характере. Кроме того, готовится иск в суд о взыскании ущерба, который может составить до 500 тысяч рублей.
В марте 2021 года администрация Махачкалы
присвоила Эльтавскому лесу статус особо охраняемой территории местного значения на площади 22 гектаров.