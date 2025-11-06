Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале поймали коров, вытаптывавших молодые деревья в лесу
23:26 06.11.2025
В Махачкале поймали коров, вытаптывавших молодые деревья в лесу
В Махачкале поймали коров, вытаптывавших молодые деревья в лесу - РИА Новости, 06.11.2025
В Махачкале поймали коров, вытаптывавших молодые деревья в лесу
Специалисты службы по работе с бродячими животными Махачкалы отловили крупный рогатый скот, который уничтожил насаждения в Эльтавском лесу, сообщается в... РИА Новости, 06.11.2025
происшествия
махачкала
махачкала
махачкала
Происшествия, Махачкала
В Махачкале поймали коров, вытаптывавших молодые деревья в лесу

В Махачкале отловили коров, которые уничтожали молодые деревья в Эльтавском лесу

МАХАЧКАЛА, 6 ноя - РИА Новости. Специалисты службы по работе с бродячими животными Махачкалы отловили крупный рогатый скот, который уничтожил насаждения в Эльтавском лесу, сообщается в Telegram-канале муниципального учреждения.
В четверг общественный деятель Мадина Ибрагимова опубликовала в своем Telegram-канале ролики со скотом, который пасется в Эльтавском лесу. Она сообщала, что коровы уничтожают молодые деревья, которые недавно высадили экоактивисты: вытаптывают саженцы, повреждают корневую систему копытами и обдирают кору рогами.
"Вчера в Эльтавском парке крупный рогатый скот (КРС) уничтожали насаждения, горожане запечатлели данный факт. Изображенные на видеозаписи КРС отловлены сегодня в ходе рейдовых мероприятий на улица Шелковая", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении владельца животных будут приняты меры административного характере. Кроме того, готовится иск в суд о взыскании ущерба, который может составить до 500 тысяч рублей.
В марте 2021 года администрация Махачкалы присвоила Эльтавскому лесу статус особо охраняемой территории местного значения на площади 22 гектаров.
Пятнистые олени - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Дагестане волки загрызли 37 пятнистых оленей
4 марта, 16:39
 
