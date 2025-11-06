https://ria.ru/20251106/kompanii-2053214161.html
ЦБ оценил качество корпоративного портфеля российских компаний
ЦБ оценил качество корпоративного портфеля российских компаний - РИА Новости, 06.11.2025
ЦБ оценил качество корпоративного портфеля российских компаний
Значительных проблем с выплатой по кредитам у российских компаний не ожидается, качество корпоративного портфеля остается приемлемым, говорится в резюме...
2025-11-06T16:06:00+03:00
2025-11-06T16:06:00+03:00
2025-11-06T16:06:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Значительных проблем с выплатой по кредитам у российских компаний не ожидается, качество корпоративного портфеля остается приемлемым, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ.
"В целом значительных проблем с выплатой по кредитам не ожидается. Качество корпоративного портфеля остается приемлемым. Доля плохих кредитов и рискованных реструктуризаций в общем кредитном портфеле с начала года выросла незначительно – в пределах 1 процентного пункта. При этом данные ссуды в значительной степени покрыты резервами", - говорится в материалах.
Однако ЦБ
отмечает, что в ходе обсуждения ключевой ставки было отмечено некоторое ухудшение финансового положения компаний, в том числе малых и средних, а также разнородность ситуации по секторам и предприятиям. "Удлинились сроки оборачиваемости дебиторской задолженности, повысилась доля просроченной дебиторской задолженности", - сообщает регулятор.
Также в розничном кредитовании с учетом снижения темпов роста портфеля наблюдалось увеличение просроченной задолженности.
"Однако это не представляет угрозы для устойчивости банков, поскольку они накопили существенный объем макропруденциального буфера капитала", - подытожил регулятор.