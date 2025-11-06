Рейтинг@Mail.ru
ЦБ оценил качество корпоративного портфеля российских компаний
16:06 06.11.2025
ЦБ оценил качество корпоративного портфеля российских компаний
экономика
центральный банк рф (цб рф)
экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ оценил качество корпоративного портфеля российских компаний

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Значительных проблем с выплатой по кредитам у российских компаний не ожидается, качество корпоративного портфеля остается приемлемым, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ.
"В целом значительных проблем с выплатой по кредитам не ожидается. Качество корпоративного портфеля остается приемлемым. Доля плохих кредитов и рискованных реструктуризаций в общем кредитном портфеле с начала года выросла незначительно – в пределах 1 процентного пункта. При этом данные ссуды в значительной степени покрыты резервами", - говорится в материалах.
Однако ЦБ отмечает, что в ходе обсуждения ключевой ставки было отмечено некоторое ухудшение финансового положения компаний, в том числе малых и средних, а также разнородность ситуации по секторам и предприятиям. "Удлинились сроки оборачиваемости дебиторской задолженности, повысилась доля просроченной дебиторской задолженности", - сообщает регулятор.
Также в розничном кредитовании с учетом снижения темпов роста портфеля наблюдалось увеличение просроченной задолженности.
"Однако это не представляет угрозы для устойчивости банков, поскольку они накопили существенный объем макропруденциального буфера капитала", - подытожил регулятор.
Минфин в рамках поправок к бюджету предложил новые налоговые льготы
