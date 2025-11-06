ЦБ оценил качество корпоративного портфеля российских компаний

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Значительных проблем с выплатой по кредитам у российских компаний не ожидается, качество корпоративного портфеля остается приемлемым, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ.

"В целом значительных проблем с выплатой по кредитам не ожидается. Качество корпоративного портфеля остается приемлемым. Доля плохих кредитов и рискованных реструктуризаций в общем кредитном портфеле с начала года выросла незначительно – в пределах 1 процентного пункта. При этом данные ссуды в значительной степени покрыты резервами", - говорится в материалах.