Рейтинг@Mail.ru
Россияне смогут наблюдать яркую комету C/2025 K1 ATLAS в ноябре - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
05:01 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/kometa-2053102453.html
Россияне смогут наблюдать яркую комету C/2025 K1 ATLAS в ноябре
Россияне смогут наблюдать яркую комету C/2025 K1 ATLAS в ноябре - РИА Новости, 06.11.2025
Россияне смогут наблюдать яркую комету C/2025 K1 ATLAS в ноябре
Россияне в ноябре смогут наблюдать довольно яркую комету C/2025 K1 ATLAS: в начале месяца по утрам над горизонтом, а в третьей декаде – высоко в небе ночью,... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T05:01:00+03:00
2025-11-06T05:01:00+03:00
наука
новосибирский государственный университет
россия
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97832/62/978326270_0:340:2000:1465_1920x0_80_0_0_7ae68963fe782f6120e0ec54cd1ce087.jpg
https://ria.ru/20251104/gennadij-2052714528.html
https://ria.ru/20251105/luna-2052860650.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97832/62/978326270_0:0:1978:1483_1920x0_80_0_0_b69615d22508f343dcf9dad979af598a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новосибирский государственный университет, россия, космос - риа наука
Наука, Новосибирский государственный университет, Россия, Космос - РИА Наука
Россияне смогут наблюдать яркую комету C/2025 K1 ATLAS в ноябре

Россияне смогут наблюдать яркую комету C/2025 K1 ATLAS в начале ноября по утрам

© Фото : Michael JagerКомета
Комета - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото : Michael Jager
Комета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 6 ноя – РИА Новости. Россияне в ноябре смогут наблюдать довольно яркую комету C/2025 K1 ATLAS: в начале месяца по утрам над горизонтом, а в третьей декаде – высоко в небе ночью, сообщили РИА Новости в обсерватории "Вега" Новосибирского государственного университета.
"Яркость данной кометы около 9 или 10 звездной величины, возможно, даже на 1-2 величины ярче. На первых фото после перигелия (прохождения минимального расстояния орбиты кометы до Солнца – ред.) видно, что у нее развился довольно длинный хвост. Ее можно наблюдать в любительские телескопы низко над горизонтом по утрам с конца октября и в начале ноября", - рассказал инженер обсерватории Михаил Маслов.
Звездное небо - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Астроном Геннадий Борисов открыл новую комету
4 ноября, 06:51
По его словам, комету без засветки можно будет наблюдать с середины и до конца ноября. Особенно в третьей декаде ноября она будет видна высоко в небе большую часть ночи, а самое удачное время для наблюдения – вторая половина ночи.
Также в ноябре ночами можно будет увидеть несколько метеорных потоков. В частности, 17 ноября ожидается максимум метеорного потока Леониды с радиантом в созвездии Льва с активностью около 10-15 метеоров в час. Существенные вспышки активности этого метеорного потока - до сотен или даже тысяч метеоров в час (штормового уровня), по словам специалиста, ожидаются в 2030-е годы.
В ноябре в течение всей ночи также можно наблюдать довольно малоактивный метеорный поток Тауриды. Также можно будет наблюдать еще два слабых метеорных потока — Альфа-Моноцеротиды с радиантом в созвездии Единорога и Ноябрьские Ориониды - на границе созвездий Ориона, Тельца и Близнецов.
Полнолуние - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Землян в ночь на четверг ждет суперлуние
Вчера, 00:35
 
НаукаНовосибирский государственный университетРоссияКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала