Россияне смогут наблюдать яркую комету C/2025 K1 ATLAS в ноябре

НОВОСИБИРСК, 6 ноя – РИА Новости. Россияне в ноябре смогут наблюдать довольно яркую комету C/2025 K1 ATLAS: в начале месяца по утрам над горизонтом, а в третьей декаде – высоко в небе ночью, сообщили РИА Новости в обсерватории "Вега" Новосибирского государственного университета.

"Яркость данной кометы около 9 или 10 звездной величины, возможно, даже на 1-2 величины ярче. На первых фото после перигелия (прохождения минимального расстояния орбиты кометы до Солнца – ред.) видно, что у нее развился довольно длинный хвост. Ее можно наблюдать в любительские телескопы низко над горизонтом по утрам с конца октября и в начале ноября", - рассказал инженер обсерватории Михаил Маслов.

По его словам, комету без засветки можно будет наблюдать с середины и до конца ноября. Особенно в третьей декаде ноября она будет видна высоко в небе большую часть ночи, а самое удачное время для наблюдения – вторая половина ночи.

Также в ноябре ночами можно будет увидеть несколько метеорных потоков. В частности, 17 ноября ожидается максимум метеорного потока Леониды с радиантом в созвездии Льва с активностью около 10-15 метеоров в час. Существенные вспышки активности этого метеорного потока - до сотен или даже тысяч метеоров в час (штормового уровня), по словам специалиста, ожидаются в 2030-е годы.