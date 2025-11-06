В Кузбассе мошенники обманули школьницу на 180 тысяч рублей

КЕМЕРОВО, 6 ноя – РИА Новости. Школьница из города Юрги Кемеровской области, попавшись на уловки мошенников, отсканировала QR-код якобы для получения букета, а в итоге оплатила покупки на 180 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД "Юргинский" обратилась 42-летняя местная жительница, которая сообщила, что неизвестные похитили с банковской карты ее мужа около 180 тысяч рублей.

"Полицейские выяснили, что накануне 14-летней дочери заявительнице позвонил незнакомец и сообщил, что на ее имя заказан букет цветов. Для получения подарка собеседник прислал подростку по мессенджеру QR-код и попросил отсканировать его. Под диктовку злоумышленника школьница зашла в онлайн-банк на телефоне своего отца и камерой отсканировала код. После этого она обнаружила, что с банковского счета списаны около 180 000 рублей", – говорится в сообщении.