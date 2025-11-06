Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе мошенники обманули школьницу на 180 тысяч рублей
13:55 06.11.2025
В Кузбассе мошенники обманули школьницу на 180 тысяч рублей
В Кузбассе мошенники обманули школьницу на 180 тысяч рублей - РИА Новости, 06.11.2025
В Кузбассе мошенники обманули школьницу на 180 тысяч рублей
Школьница из города Юрги Кемеровской области, попавшись на уловки мошенников, отсканировала QR-код якобы для получения букета, а в итоге оплатила покупки на 180 РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T13:55:00+03:00
2025-11-06T13:55:00+03:00
происшествия
кемеровская область
юрга
россия
кемеровская область
юрга
россия
происшествия
Происшествия
В Кузбассе мошенники обманули школьницу на 180 тысяч рублей

МВД: кемеровская школьница отдала мошенникам 180 тысяч рублей за букет цветов

КЕМЕРОВО, 6 ноя – РИА Новости. Школьница из города Юрги Кемеровской области, попавшись на уловки мошенников, отсканировала QR-код якобы для получения букета, а в итоге оплатила покупки на 180 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД "Юргинский" обратилась 42-летняя местная жительница, которая сообщила, что неизвестные похитили с банковской карты ее мужа около 180 тысяч рублей.
"Полицейские выяснили, что накануне 14-летней дочери заявительнице позвонил незнакомец и сообщил, что на ее имя заказан букет цветов. Для получения подарка собеседник прислал подростку по мессенджеру QR-код и попросил отсканировать его. Под диктовку злоумышленника школьница зашла в онлайн-банк на телефоне своего отца и камерой отсканировала код. После этого она обнаружила, что с банковского счета списаны около 180 000 рублей", – говорится в сообщении.
Поняв, что стала жертвой злоумышленников, девочка рассказала обо всем родителям.
"Полицейские выяснили, что по QR-коду были оплачены покупки товаров в магазине бытовой электроники. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража", которая предусматривает до 6 лет лишения свободы", – говорится в релизе.
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 50 миллионов рублей
Вчера, 12:04
 
ПроисшествияКемеровская областьЮргаРоссия
 
 
