КНДР осудила санкции Минфина США - РИА Новости, 06.11.2025
03:35 06.11.2025
КНДР осудила санкции Минфина США
Власти КНДР осудили введение новых санкций США 4 ноября против страны, назвав их неудачным сценарием из прошлого, передает Центральное телеграфное агентство... РИА Новости, 06.11.2025
2025
КНДР назвала санкции Минфина США неудачным сценарием из прошлого

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Власти КНДР осудили введение новых санкций США 4 ноября против страны, назвав их неудачным сценарием из прошлого, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По словам агентства, заместитель министра иностранных дел КНДР по делам США Ким Ын Чхор в четверг опубликовал заявление для прессы по позиции КНДР в связи с санкциями США. Министерство финансов США сообщило во вторник, что ввело санкции против ряда банкиров и одной технологической компании КНДР.
