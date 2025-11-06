Последние 11 лет стали наиболее жаркими за всю историю наблюдений

ЖЕНЕВА, 6 ноя – РИА Новости. Последние 11 лет последовательно становились наиболее жаркими в истории наблюдений на планете, эта тенденция продолжится, в том числе, из-за рекордной концентрации парниковых газов, сообщила Всемирная метеорологическая организация.

"Последние 11 лет, с 2015 по 2025 год, стали самыми теплыми за всю 176-летнюю историю наблюдений, а последние три года из них стали самыми жаркими. Средняя температура у поверхности Земли в январе-августе 2025 года была на 1,42°C выше среднего значения доиндустриальной эпохи", - говорится в новом докладе ВМО.

Отмечается, что концентрации парниковых газов, удерживающих тепло, и теплосодержание океана, достигшие рекордных значений в 2024 году, продолжили расти в 2025 году.

"Рекордные концентрации парниковых газов приводят к рекордной жаре. Морские льды и ледники продолжают таять. Экстремальные погодные условия приводят к масштабным социальным и экономическим потрясениям", - пишут авторы доклада.

В ВМО отметили, что цель сдержать потепление климата на уровне +1,5°C с большой вероятностью будет нарушена в ближайшие годы, однако все еще возможно вернуться к этому показателю до конца 21 века.

"Ежегодное повышение температуры выше 1,5 градусов будет подрывать экономику, усугублять неравенство и наносить непоправимый ущерб… Погодные и климатические экстремальные явления – от разрушительных ливней и наводнений до невыносимой жары и лесных пожаров – оказали разрушительное воздействие на жизни, домохозяйства и продовольственные системы. Это привело к перемещению населения во многих регионах, подрывая устойчивое развитие и экономический прогресс", - говорится в докладе.