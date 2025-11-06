Рейтинг@Mail.ru
Последние 11 лет стали наиболее жаркими за всю историю наблюдений
22:06 06.11.2025
Последние 11 лет стали наиболее жаркими за всю историю наблюдений
Последние 11 лет стали наиболее жаркими за всю историю наблюдений
Последние 11 лет последовательно становились наиболее жаркими в истории наблюдений на планете, эта тенденция продолжится, в том числе, из-за рекордной... РИА Новости, 06.11.2025
земля
бразилия
европа
всемирная метеорологическая организация
оон
антониу гуттереш
земля
бразилия
европа
земля, бразилия, европа, всемирная метеорологическая организация, оон, антониу гуттереш
Земля, Бразилия, Европа, Всемирная метеорологическая организация, ООН, Антониу Гуттереш
Последние 11 лет стали наиболее жаркими за всю историю наблюдений

Прошедшие 11 лет были самыми жаркими в истории наблюдений, тенденция продолжится

© AP Photo / Emilio MorenattiВодохранилище в Испании
Водохранилище в Испании - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Emilio Morenatti
Водохранилище в Испании . Архивное фото
ЖЕНЕВА, 6 ноя – РИА Новости. Последние 11 лет последовательно становились наиболее жаркими в истории наблюдений на планете, эта тенденция продолжится, в том числе, из-за рекордной концентрации парниковых газов, сообщила Всемирная метеорологическая организация.
"Последние 11 лет, с 2015 по 2025 год, стали самыми теплыми за всю 176-летнюю историю наблюдений, а последние три года из них стали самыми жаркими. Средняя температура у поверхности Земли в январе-августе 2025 года была на 1,42°C выше среднего значения доиндустриальной эпохи", - говорится в новом докладе ВМО.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Генсек ООН призвал изменить курс в отношении проблем климата
28 октября, 05:00
Отмечается, что концентрации парниковых газов, удерживающих тепло, и теплосодержание океана, достигшие рекордных значений в 2024 году, продолжили расти в 2025 году.
"Рекордные концентрации парниковых газов приводят к рекордной жаре. Морские льды и ледники продолжают таять. Экстремальные погодные условия приводят к масштабным социальным и экономическим потрясениям", - пишут авторы доклада.
В ВМО отметили, что цель сдержать потепление климата на уровне +1,5°C с большой вероятностью будет нарушена в ближайшие годы, однако все еще возможно вернуться к этому показателю до конца 21 века.
"Ежегодное повышение температуры выше 1,5 градусов будет подрывать экономику, усугублять неравенство и наносить непоправимый ущерб… Погодные и климатические экстремальные явления – от разрушительных ливней и наводнений до невыносимой жары и лесных пожаров – оказали разрушительное воздействие на жизни, домохозяйства и продовольственные системы. Это привело к перемещению населения во многих регионах, подрывая устойчивое развитие и экономический прогресс", - говорится в докладе.
В Бразилии 6 и 7 ноября проходит Климатический саммит, в котором участвуют лидеры стран Европы, Латинской Америки и Африки. Саммит лидеров откроет 30-ю конференцию ООН по изменению климата (COP30), которая продлится с 10 до 21 ноября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш сообщил ранее, что на климатическом саммите страны должны согласовать план по выделению ежегодно 1,3 триллиона долларов на финансирование борьбы с последствиями изменениями климата для развивающихся стран к 2035 году.
Жара в Греции - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Исследование показало, сколько людей умерли в Европе этим летом из-за жары
17 сентября, 11:31
 
ЗемляБразилияЕвропаВсемирная метеорологическая организацияООНАнтониу Гуттереш
 
 
