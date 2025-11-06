На юге Москвы в музее-заповеднике "Коломенское" появился спортивный кластер

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили многофункциональный спортивный кластер в музее-заповеднике "Коломенское" на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Продолжаем реализацию масштабного проекта - обновление территории музея-заповедника "Коломенское", который является точкой притяжения и любимым местом отдыха москвичей и гостей столицы. В этом году обустроили недалеко от станции метро "Кленовый бульвар" многофункциональный спортивный кластер общей площадью более 7,5 тысячи квадратных метров. Рельеф в этом месте плавный и позволил организовать зоны для различных видов спорта", - рассказал Бирюков.

Заместитель мэра отметил, что в составе спорткластера две универсальные площадки для игры в бадминтон, волейбол, баскетбол, зоны для стритбола, поле для мини-футбола с искусственным газоном. Завершается обустройство площадки для падл-тенниса и спортивного павильона.

"Проектом предусмотрены две зоны с силовыми тренажерами. На площади 210 квадратных метров разместили брусья, оборудование для жима лежа, подтягивания и отжимания с противовесом, гребную тягу и другие тренажеры. Сделали воркаут-зону с комплексами, состоящими из турников, гимнастических колец, шведских стенок. Кроме того, в спорткластере оборудовали места для игры в шахматы, настольный теннис и панна-футбол. Для детей обустроили отдельную спортивную зону со спортивно-игровыми комплексами", - добавил Бирюков.