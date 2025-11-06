Рейтинг@Mail.ru
14:30 06.11.2025
Француз нашел клад при строительстве бассейна в своем саду
Француз нашел клад при строительстве бассейна в своем саду

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Француз обнаружил клад из золотых слитков и монет стоимостью около 700 тысяч евро при строительстве бассейна на участке, сообщает французская радиостанция France Info.
"Житель французской коммуны Нёвиль-сюр-Сон неподалеку от Лиона наткнулся на сокровище из золота стоимостью 700 тысяч евро. Он подготавливал свой участок под строительство бассейна… В ходе работ в саду в мае этого года мужчина наткнулся на золотые монеты и слитки", - сказано в материале.
Личность того, кто спрятал сокровище, неизвестна. По информации радиостанции, предыдущего владельца участка уже нет в живых, а найденное в земле золото было обернуто в полиэтиленовые пакеты.
Благодаря сохранившейся нумерации золотых слитков правоохранительным органам удалось выяснить, что золото было отлито около 15-20 лет назад на местном предприятии и приобретено законным путем.
Похищенная во Франции коллекция старинных золотых монет обнаружена в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Похищенные во Франции старинные золотые монеты нашли в Москве
25 марта, 08:03
 
ЛионФранцияВ мире
 
 
