Француз нашел клад при строительстве бассейна в своем саду
Француз нашел клад при строительстве бассейна в своем саду - РИА Новости, 06.11.2025
Француз нашел клад при строительстве бассейна в своем саду
2025-11-06T14:30:00+03:00

Француз нашел клад при строительстве бассейна в своем саду
2025-11-06T14:30:00+03:00
2025-11-06T14:30:00+03:00
2025-11-06T14:30:00+03:00
Француз нашел клад при строительстве бассейна в своем саду
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости.
Француз обнаружил клад из золотых слитков и монет стоимостью около 700 тысяч евро при строительстве бассейна на участке, сообщает французская радиостанция France Info.
«
"Житель французской коммуны Нёвиль-сюр-Сон неподалеку от Лиона
наткнулся на сокровище из золота стоимостью 700 тысяч евро. Он подготавливал свой участок под строительство бассейна… В ходе работ в саду в мае этого года мужчина наткнулся на золотые монеты и слитки", - сказано в материале.
Личность того, кто спрятал сокровище, неизвестна. По информации радиостанции, предыдущего владельца участка уже нет в живых, а найденное в земле золото было обернуто в полиэтиленовые пакеты.
Благодаря сохранившейся нумерации золотых слитков правоохранительным органам удалось выяснить, что золото было отлито около 15-20 лет назад на местном предприятии и приобретено законным путем.