Рейтинг@Mail.ru
Китай стал лидером в сфере накопления энергии, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:30 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/kitaj-2053312964.html
Китай стал лидером в сфере накопления энергии, пишут СМИ
Китай стал лидером в сфере накопления энергии, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2025
Китай стал лидером в сфере накопления энергии, пишут СМИ
Установленная мощность новых типов систем накопления энергии по всему Китаю на конец сентября 2025 года достигла 103 гигаватта, что составляет 40% от всей... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T23:30:00+03:00
2025-11-06T23:30:00+03:00
в мире
китай
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_e112cdb69e52bd9ce2f902caa8c89034.jpg
https://ria.ru/20250630/china-2025861424.html
https://ria.ru/20250427/kitay-2013652076.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_a70d8cc9bc7aeae00b6b86988e40f85e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша
В мире, Китай, США
Китай стал лидером в сфере накопления энергии, пишут СМИ

КНР стала лидером среди стран по мощности новых систем накопления энергии

© Fotolia / Stripped PixelФлаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Fotolia / Stripped Pixel
Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Установленная мощность новых типов систем накопления энергии по всему Китаю на конец сентября 2025 года достигла 103 гигаватта, что составляет 40% от всей установленной мощности в мире и делает Китай лидером в этой сфере, сообщает издание "Пэнпай" со ссылкой на данные государственного управления по вопросам энергетики КНР.
Под новыми типами накопителей обычно понимаются в основном литий-ионные системы, проточные батареи, гравитационные накопители, суперконденсаторы и ряд других.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
"Цивилизация иного уровня". Почему новое достижение Китая встревожило Маска
30 июня, 08:00
«
"На конец сентября 2025 года установленная мощность новых систем накопления энергии по всей стране составила 103 миллиона киловатт (103 гигаватта – ред.)", - сообщает издание.
По данным "Пэнпай", этот показатель в 30 раз больше того, что был достигнут на конец 13-й пятилетки.
Как отмечает издание, 103 гигаватта составляет 40% от всей установленной мощности в мире, что позволяет Китаю по этому показателю занять первое место.
В последние годы установленная мощность новых энергетических накопителей в Китае быстро увеличивается. Благодаря технологическим инновациям и промышленному развитию страна достигает множество прорывов в этой сфере, отмечает "Пэнпай".
Ранее сообщалось, что общий объем электропотребления по всему Китаю за первые три квартала 2025 года составил рекордные 7,77 триллиона киловатт-час, что на 4,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно данным платформы Enerdata, на 2024 год Китай занимал лидирующую позицию по объемам электропотребления (9,852 триллиона киловатт-час), обгоняя США.
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Китай вышел на первое место в мире по атомной энергетике
27 апреля, 06:53
 
В миреКитайСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала