Китай стал лидером в сфере накопления энергии, пишут СМИ

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Установленная мощность новых типов систем накопления энергии по всему Китаю на конец сентября 2025 года достигла 103 гигаватта, что составляет 40% от всей установленной мощности в мире и делает Китай лидером в этой сфере, сообщает издание "Пэнпай" со ссылкой на данные государственного управления по вопросам энергетики КНР.

Под новыми типами накопителей обычно понимаются в основном литий-ионные системы, проточные батареи, гравитационные накопители, суперконденсаторы и ряд других.

« "На конец сентября 2025 года установленная мощность новых систем накопления энергии по всей стране составила 103 миллиона киловатт (103 гигаватта – ред.)", - сообщает издание.

По данным "Пэнпай", этот показатель в 30 раз больше того, что был достигнут на конец 13-й пятилетки.

Как отмечает издание, 103 гигаватта составляет 40% от всей установленной мощности в мире, что позволяет Китаю по этому показателю занять первое место.

В последние годы установленная мощность новых энергетических накопителей в Китае быстро увеличивается. Благодаря технологическим инновациям и промышленному развитию страна достигает множество прорывов в этой сфере, отмечает "Пэнпай".

Ранее сообщалось, что общий объем электропотребления по всему Китаю за первые три квартала 2025 года составил рекордные 7,77 триллиона киловатт-час, что на 4,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.