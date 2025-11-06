Рейтинг@Mail.ru
19:22 06.11.2025
"Кин-дза-дза!": как производственный ад в пустыне породил культовый фильм
"Кин-дза-дза!": как производственный ад в пустыне породил культовый фильм
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Пепелац, который искал КГБ. Костюмы, сшитые из нижнего белья. Декорации, уничтоженные ураганом. Режиссер, рывшийся на свалках среди скорпионов. Съемки культовой комедии-антиутопии Георгия Данелии превратились в настоящий производственный кошмар — но именно эта борьба с обстоятельствами и создала атмосферу безумной планеты Плюк. Как снимали фильм, ставший символом целого поколения?

Как "нашутили" целую вселенную

© РИА Новости / Ратушенко | Перейти в медиабанкКинорежиссер Георгий Данелия
Кинорежиссер Георгий Данелия - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Ратушенко
Перейти в медиабанк
Кинорежиссер Георгий Данелия
Все началось с обычных проводов в аэропорту. Режиссер Георгий Данелия улетал из Тбилиси в Москву, а его друг, сценарист Резо Габриадзе, провожал его. Друзья шутили — и в какой-то момент просто "нашутили" идею про двух людей, оказавшихся на другой планете с настоящими инопланетянами, рассказывал Данелия в интервью "Комсомольской правде".
Задумка была дерзкой: показать деградацию цивилизации. В те времена инопланетян в кино изображали могучими и сильными, а Данелия с Габриадзе решили пойти против течения — их пришельцы получились глуповатыми, недалекими, в разноцветных штанах. Придумали абсурдную систему почестей: перед одним надо приседать три раза, перед другим — два. "Мы смеялись, когда это придумывали", — вспоминал режиссер.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкГруппа создателей фильма "Мимино", удостоенного золотого приза жюри конкурса художественных фильмов на Х Московском кинофестивале: артист Вахтанг Кикабидзе, сценарист Виктория Токарева, артист Фрунзе Мкртчян, режиссер и сценарист Георгий Данелия, сценарист Реваз Габриадзе, 1977 год
Группа создателей фильма Мимино, удостоенного золотого приза жюри конкурса художественных фильмов, на Х Московском кинофестивале: артист Вахтанг Кикабидзе, сценарист Виктория Токарева, артист Фрунзе Мкртчян, режиссер и сценарист Георгий Данелия, сценарист Реваз Габриадзе. 1977 год. - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
Группа создателей фильма "Мимино", удостоенного золотого приза жюри конкурса художественных фильмов на Х Московском кинофестивале: артист Вахтанг Кикабидзе, сценарист Виктория Токарева, артист Фрунзе Мкртчян, режиссер и сценарист Георгий Данелия, сценарист Реваз Габриадзе, 1977 год

Пепелац, который потерялся во Владивостоке

Макет главного космического корабля — пепелаца — Данелия придумал еще на стадии написания сценария. Но воплотить задумку оказалось сложной задачей. Нашли на свалке хвостовую часть списанного самолета Ту-104, отпилили ее — она и стала каркасом. Конструкцию покрыли пенополиуретаном, офактурили под ржавчину, добавили откидные двери, колеса и крутящийся винт. Внутри под потолком крутилась втулка несущего винта вертолета. Весила вся эта махина около 700 килограммов.
© Фото : Компания-дистрибьютор "Наше кино"Кадр из мультфильма "Ку! Кин-дза-дза"
Кадр из мультфильма Ку! Кин-дза-дза - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : Компания-дистрибьютор "Наше кино"
Кадр из мультфильма "Ку! Кин-дза-дза"
И вот когда пепелац наконец соорудили, съемочную группу отправили в пустыню Каракумы. Реквизит должны были перевезти по железной дороге отдельно. Георгий Николаевич гордился: с огромным трудом удалось на целый месяц освободить для съемок трех ведущих актеров из трех разных театров — Юрия Яковлева из Вахтанговского, Станислава Любшина из МХАТа и Евгения Леонова из "Ленкома".
© Киностудия "Мосфильм" (1986)Кадр из фильма "Кин-дза-дза"
Кадр из фильма Кин-дза-дза - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Киностудия "Мосфильм" (1986)
Кадр из фильма "Кин-дза-дза"
Актеры приехали, расселились. А пепелаца нет. Исчез.
Данелия был в ярости — экспедиция стоила бешеных денег, надо было платить за проживание, суточные, зарплаты. Директор "Мосфильма" обратился в Министерство путей сообщения. По накладным ничего найти не могли — в документах было написано "груз пепелацы", и железнодорожники просто не понимали, что именно им искать.
Поиски затянулись. Тогда директор "Мосфильма" обратился в КГБ. Выяснилось невероятное: вместо Каракумов пепелац отправили аж во Владивосток. "Да, нашел КГБ. Но это директор "Мосфильма" обращался в КГБ, а не я! У меня никаких дел с КГБ не было", — иронично отметил потом режиссер.

Когда декорация загорелась

Когда пепелац наконец доставили, началась новая головная боль: как снять, чтобы эта махина летала? Придумали поднимать краном. Но в пустыне не должно быть следов людей и машин. Вышли из положения хитро: трактор ехал вдоль бархана, а потом прямо на камеру. Затем перед камерой ставили пепелац — и он закрывал собой все следы.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПесчаный бархан Сарыкум в Дагестане
Песчаный бархан Сарыкум в Дагестане - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Песчаный бархан Сарыкум в Дагестане
Злоключения на этом не закончились. Космический агрегат еще не успел занять место на съемочной площадке, как художник-постановщик Теодор Тэжик решил придать ему "жизни" — подкоптить для реализма. Зажег факел, провел рядом с обшивкой — и все вспыхнуло. Тушили кто чем мог: песком, брезентом, руками. Потушили, но бок сгорел. Только к ночи добыли у военных полиуретан и кое-как залатали дыру.
© Киностудия "Мосфильм" (1986)Кадр из фильма "Кин-дза-дза"
Кадр из фильма Кин-дза-дза - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Киностудия "Мосфильм" (1986)
Кадр из фильма "Кин-дза-дза"
Дальше — больше. В эцих — тюрьму — в день съемки въехал на машине подвыпивший водитель. Декорацию "Корабль в песках" смел ураган. А ракета, гордость авиационного КБ, взорвалась на старте.

Костюмы из нижнего белья

Параллельно со съемками на "Мосфильме" шла подготовка к фильму Сергея Бондарчука "Борис Годунов", из-за чего пошивочный цех киностудии оказался перегружен. Как отмечают "Аргументы и факты", костюмеры и артисты обесцвечивали хлоркой самые обычные майки, фуфайки и кальсоны фабрики "Заря". Чтобы придать нарядам заношенный вид, прожигали их спичками. Летний костюм героя Яковлева Данелия собственноручно красил чернилами в ванной комнате. А Станислав Любшин и Леван Габриадзе и вовсе снимались в личных вещах режиссера.
Военные летчики передали летные костюмы в качестве реквизита — их дофактурили. Леонову на голову надели "гульфик" от летного скафандра.
Актриса Ирина Шмелева вспоминала: "У меня было сумасшедшее одеяние, сшитое из разных кусочков кожи. На меня примеряли различные варианты костюмов, и, когда в перерыве между двумя примерками я набросила на себя какую-то тряпку (просто чтоб не стоять раздетой), Данелия вдруг сказал: "Вот так и будешь сниматься".
Ездили по свалкам и что-то искали. Шмелева вспоминает картину: "Данелия стоит на черном новом пальто и с остервенением отрывает от него рукав, чтобы отдать другому персонажу". "В голову мне он втыкал всякие пружинки. Ветер ужасный, и на голове у меня кошмар, а Данелии все не хватало в моей голове болтов", — рассказывала актриса.
© Мосфильм (1986)Кадр из фильма "Кин-дза-дза"
Кадр из фильма Кин-дза-дза - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Мосфильм (1986)
Кадр из фильма "Кин-дза-дза"
Часть ценных вещей находили прямо на съемках в Туркменистане — подбирали на улицах пружинки, тесемочки, мешочки, чтобы потом использовать для украшения инопланетян. Сам Георгий Николаевич вспоминал: "В Небит-Даге был расположен военный аэродром, и на свалках разбросаны потрясающие вещи. Я там с упоением рылся, а мне не разрешали, ведь свалки кишели скорпионами".

Когда сложности превращаются в культ

Данелия признавался: съемки этого фильма оказались самыми многострадальными в его карьере. "Я уже всерьез думал, что, наверное, это настоящие инопланетяне сердятся, что мы про них кино снимаем. И мешают нам", — посмеивался режиссер.
Но именно эта борьба со всем и вся создала ту самую атмосферу. Крылатые фразы разлетелись в народ моментально: "Люсенька, родная, зараза, сдались тебе эти макароны!", "Скрипач, вместо того чтобы думать, что ты первый грузинский космонавт и тебя наградят Нобелевской премией, лучше верни ложку, которую украл у бедных артистов", "Девочка, вы тут самые умные? Это вам кто-нибудь сказал или вы сами решили?".
© Мосфильм (1986)Кадр из фильма "Кин-дза-дза!"
Кадр из фильма Кин-дза-дза! - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Мосфильм (1986)
Кадр из фильма "Кин-дза-дза!"
Фильм стал языком целого поколения. Абсурдный мир планеты Плюк оказался куда понятнее и ближе, чем могло показаться. А производственный ад в пустыне Каракумы породил один из самых культовых фильмов советского кино — тот, который пересматривают до сих пор, цитируют и помнят наизусть.
